Crie um vídeo de comunicação interna de 45 segundos apresentando um Criador de Vídeo de Mensagem do CEO com IA, transmitindo uma mensagem de vídeo impactante para todos os funcionários da empresa, anunciando uma nova iniciativa. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, com uma voz calorosa e confiante de IA, utilizando avatares de IA da HeyGen para representar a liderança.

Gerar Vídeo