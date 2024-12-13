Criador de Mensagens do CEO com Avatar para Vídeos de Liderança Impactantes

Entregue mensagens poderosas e personalizadas do CEO instantaneamente usando avatares de IA realistas para engajar seu público.

Crie um vídeo de comunicação interna de 45 segundos apresentando um Criador de Vídeo de Mensagem do CEO com IA, transmitindo uma mensagem de vídeo impactante para todos os funcionários da empresa, anunciando uma nova iniciativa. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, com uma voz calorosa e confiante de IA, utilizando avatares de IA da HeyGen para representar a liderança.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de campanha de marketing de 30 segundos direcionado a clientes potenciais, destacando o lançamento de um novo produto. O vídeo deve utilizar um Avatar de IA personalizado como porta-voz, apresentando informações de forma envolvente e moderna, com sobreposições dinâmicas do produto e uma voz animada de IA, gerada a partir de um texto detalhado para vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma atualização de 60 segundos para partes interessadas e investidores, fornecendo uma visão geral do desempenho trimestral. Este vídeo de mensagem personalizada do CEO deve exalar autoridade e sofisticação, com gráficos limpos e uma voz tranquilizadora de IA, garantindo acessibilidade e clareza através de legendas precisas, mantendo controles de marca consistentes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento de integração de 20 segundos para novos contratados, apresentando-os à cultura da empresa e aos passos iniciais. O vídeo deve ser amigável, claro e conciso, apresentando visuais passo a passo e uma voz encorajadora de IA, facilmente criado com o gerador de vídeo de IA da HeyGen usando Modelos e cenas pré-desenhados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Mensagens do CEO com Avatar

Crie mensagens de CEO impactantes e personalizadas com avatares movidos por IA, transformando seu texto em vídeos profissionais para comunicação interna e externa de impacto.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Comece escolhendo em nossa diversa biblioteca de avatares de IA ou crie um personalizado para representar sua marca, garantindo uma presença visual consistente.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Mensagem
Insira sua mensagem do CEO diretamente na plataforma, aproveitando nossa capacidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro para animar seu conteúdo escrito de forma fluida.
3
Step 3
Aplique Marca e Voz
Personalize seu vídeo usando controles de marca para integrar os logotipos e cores da sua empresa, garantindo uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Utilize nosso recurso de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta para compilar seu avatar, roteiro e marca em um vídeo de mensagem do CEO polido, pronto para exportação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize Marketing e Mensagens de Marca

.

Gere rapidamente mensagens de CEO impactantes para campanhas de marketing e anúncios para melhorar a presença e o alcance da marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar mensagens de vídeo personalizadas e impactantes para campanhas de marketing?

A HeyGen capacita você a gerar vídeos de mensagens do CEO personalizadas e outras mensagens de vídeo impactantes sem esforço. Com o gerador de vídeo de IA da HeyGen, você pode aproveitar os Avatares de IA e os controles de marca para garantir que suas campanhas de marketing ressoem poderosamente com seu público.

A HeyGen pode criar um Avatar de IA personalizado que reflita minha marca?

Sim, a HeyGen permite que você crie um Avatar de IA personalizado adaptado à identidade única da sua marca. Essa capacidade garante que seu conteúdo de vídeo, incluindo mensagens da liderança, mantenha uma presença de marca consistente e profissional em todas as comunicações internas e externas.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para diversas necessidades de conteúdo?

A HeyGen é um gerador de vídeo de IA versátil, permitindo a geração de vídeo de ponta a ponta a partir de um simples roteiro. Seus recursos poderosos, como texto para vídeo a partir de roteiro, voz de IA e suporte multilíngue, tornam-na ideal para várias aplicações, desde campanhas de marketing até vídeos de treinamento.

A HeyGen oferece soluções para produzir conteúdo de vídeo de treinamento de alta qualidade?

Com certeza. A HeyGen é uma excelente ferramenta para criar conteúdo de vídeo de treinamento profissional de forma eficiente. Você pode facilmente converter texto em vídeo a partir de roteiros, adicionar voz de IA e incluir legendas, garantindo experiências de aprendizado claras e envolventes para sua equipe.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo