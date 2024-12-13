Gerador de Mensagens do Avatar CEO: Crie Vídeos Impactantes

Entregue mensagens de vídeo personalizadas sem esforço, aproveitando avatares AI realistas para uma comunicação corporativa envolvente.

Desenvolva uma mensagem de vídeo personalizada de 45 segundos direcionada a potenciais clientes B2B, apresentando um avatar AI personalizado. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e amigável, complementado por uma narração clara e articulada, destacando os avatares AI da HeyGen para uma comunicação direta e impactante.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos para conteúdo de mídia social voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como um avatar AI falante pode melhorar sua marca. Este vídeo envolvente requer visuais modernos, música de fundo animada e legendas claras geradas através da capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo ampla acessibilidade e impacto.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma mensagem inspiradora de 60 segundos do avatar CEO para stakeholders internos e funcionários da empresa, transmitindo uma nova visão corporativa. O vídeo deve adotar um estilo visual autoritário e de marca usando os templates e cenas da HeyGen, com um tom calmo e tranquilizador, otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo profissional sofisticado de 40 segundos apresentando um clone digital para líderes de pensamento, compartilhando insights da indústria. O estilo visual deve ser de alto padrão e semelhante a um estúdio, complementado por uma atuação de voz natural e suportado por visuais ricos da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para elevar a apresentação.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Mensagens do Avatar CEO

Crie facilmente mensagens de vídeo impactantes e personalizadas com um avatar AI personalizado, transformando suas comunicações corporativas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Mensagem
Insira a mensagem do seu CEO colando ou digitando no editor de roteiro. Esta etapa inicial estabelece a base para gerar mensagens de vídeo personalizadas profissionais sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar AI
Selecione da nossa biblioteca de avatares AI diversos, ou crie facilmente um avatar AI personalizado que espelhe precisamente a imagem do seu CEO. Isso garante uma representação digital autêntica para sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Marca e Recursos
Integre Elementos de Marca essenciais, incluindo o logotipo e as cores da sua empresa. Esta etapa garante consistência visual e reforça sua identidade corporativa dentro do vídeo.
4
Step 4
Exporte Sua Mensagem do CEO
Gere e baixe sua mensagem de vídeo profissional final. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para otimizar a saída para várias plataformas, garantindo amplo alcance do público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais com seu avatar CEO para comunicar atualizações e conectar-se com stakeholders externos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen possibilita a criação de avatares AI personalizados para mensagens de vídeo personalizadas?

A HeyGen permite que os usuários gerem avatares AI personalizados e os utilizem em mensagens de vídeo personalizadas sem esforço. Essa capacidade transforma a forma como as empresas criam conteúdo de gerador de mensagens do avatar CEO, tornando cada abordagem única.

O que é a tecnologia de texto-para-vídeo da HeyGen e como ela simplifica a produção de vídeos profissionais?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de texto-para-vídeo para converter roteiros em conteúdo de vídeo profissional envolvente rapidamente. Isso inclui a geração de apresentações realistas de avatares AI falantes completas com narrações, simplificando significativamente seu fluxo de trabalho.

A HeyGen pode ajudar a criar conteúdo diversificado de vídeo de marketing e manter a consistência da marca?

Sim, a HeyGen apoia a criação de conteúdo diversificado de vídeo de marketing e mídia social com Elementos de Marca integrados. Os usuários podem utilizar vários templates e redimensionamento de proporção e exportações para garantir a consistência da marca em todas as plataformas.

A HeyGen suporta recursos como legendas e conteúdo multilíngue para alcançar um público mais amplo?

Absolutamente, a HeyGen inclui suporte robusto para geração automática de legendas e conteúdo multilíngue. Isso garante que seus vídeos de treinamento e comunicação corporativa alcancem um público global de forma eficaz e inclusiva.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo