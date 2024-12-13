Criador de Vídeos de Negócios com Avatar: Crie Vídeos Envolventes com IA

Crie instantaneamente vídeos profissionais de marketing e treinamento usando avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Crie um vídeo de treinamento de 45 segundos projetado para novos funcionários, voltado para treinadores corporativos, mostrando a facilidade de criar conteúdo envolvente a partir de um roteiro usando o recurso de texto para vídeo, com um estilo de áudio calmo e informativo e visuais claros e de apoio, aprimorados por legendas.
Desenvolva um vídeo dinâmico de apresentação de vendas de 60 segundos, especificamente para equipes de vendas e criadores de conteúdo, onde um avatar de IA (talvez uma variante 'Clone-se') apresenta um produto com confiança, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen para um estilo visual elegante e persuasivo e uma voz forte e autoritária.
Crie um clipe vibrante de 15 segundos para redes sociais, perfeito para empreendedores ocupados, que transforma rapidamente alguns gráficos da biblioteca de mídia/suporte de estoque em uma atualização atraente, apresentando uma voz amigável de IA e otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, com um estilo visual e de áudio energético.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Negócios com Avatar

Crie vídeos de negócios profissionais com avatares de IA em apenas quatro etapas simples, otimizando sua produção de conteúdo.

Selecione Seu Avatar de IA
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para representar sua marca ou mensagem em seu vídeo de negócios, aproveitando nossa capacidade de avatares de IA.
Escreva Seu Roteiro de Vídeo
Insira seu texto, e nossa IA avançada o converterá automaticamente em fala natural para o avatar escolhido, utilizando nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.
Adicione Visuais e Branding
Personalize seu vídeo incorporando o logotipo, as cores da sua marca e escolhendo de uma rica biblioteca de mídia para alinhar com seu conteúdo usando nossos controles de Branding.
Gere Seu Vídeo de Negócios
Finalize seu projeto e aproveite nossa capacidade de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para produzir vídeos de avatar de IA de alta qualidade para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresentações Envolventes de Sucesso do Cliente

Aproveite os avatares de IA para criar depoimentos em vídeo cativantes e estudos de caso, destacando efetivamente as conquistas dos clientes e construindo confiança.

Perguntas Frequentes

Como posso gerar vídeos personalizados de avatar de IA usando o HeyGen?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos atraentes de avatar de IA aproveitando seu avançado Gerador de Avatar de IA. Você pode selecionar de uma biblioteca diversificada de Avatares de IA ou criar o seu próprio, personalizando roupas e cenários para combinar perfeitamente com a estética da sua marca.

Que tipos de conteúdo criativo posso produzir com a plataforma de Criação de Vídeos de IA do HeyGen?

A plataforma de Criação de Vídeos de IA do HeyGen permite que você produza uma ampla gama de conteúdos criativos, incluindo vídeos de marketing envolventes, vídeos de treinamento informativos e clipes dinâmicos para redes sociais. Você pode até transformar uma Foto em Vídeo ou incorporar gráficos personalizados para aprimorar sua mensagem.

O HeyGen me permite clonar minha própria voz para vídeos de IA personalizados?

Sim, o HeyGen oferece capacidades avançadas, incluindo a Clonagem de Voz de IA, permitindo que você use sua própria voz para vídeos de IA personalizados. Este recurso proporciona um toque autêntico e profissional, permitindo que você realmente se clone digitalmente para diversas necessidades de conteúdo.

Quais recursos o HeyGen oferece para simplificar o fluxo de trabalho de criação de vídeos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos com um editor baseado em texto intuitivo e uma interface de arrastar e soltar fácil de usar. Esses recursos simplificam o processo, permitindo que você crie vídeos de alta qualidade de forma eficiente e otimize fluxos de trabalho para todas as suas necessidades de conteúdo.

