Crie demonstrações de aplicativos envolventes instantaneamente com personagens virtuais personalizados e os poderosos avatares AI da HeyGen.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a aspirantes a criadores de conteúdo e influenciadores de redes sociais, mostrando a rápida criação de conteúdo envolvente usando o recurso de avatar AI da HeyGen. O estilo visual deve ser energético e brilhante, acompanhado por música animada e uma narração clara e entusiástica, destacando como o 'entretenimento baseado em avatar' pode ser produzido sem esforço.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de 45 segundos, profissional mas amigável, voltado para proprietários de pequenas empresas que buscam personalizar interações com clientes. Este vídeo deve demonstrar a capacidade de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen, permitindo fácil 'customização' de um personagem virtual. O estilo visual e de áudio deve apresentar cores quentes, música de fundo calma e vozes sintéticas suaves, tornando o processo acessível.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de produto moderno e elegante de 60 segundos para equipes de marketing que buscam maneiras inovadoras de apresentar suas ofertas. Utilizando a HeyGen como um 'criador de aplicativos de avatar', o vídeo deve apresentar transições dinâmicas e uma narração profissional gerada pela capacidade de 'Geração de narração' da HeyGen. O áudio claro enfatizará como 'explicações de produtos' complexas podem ser trazidas à vida sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo envolvente e educativo de 30 segundos projetado para educadores que desejam tornar o aprendizado mais interativo. Este prompt foca nas capacidades do 'gerador de vídeo AI' da HeyGen, apresentando 'avatares' amigáveis entregando conteúdo com 'Legendas/legendas automáticas'. O estilo visual deve ser claro e acessível, complementado por vozes sintéticas alegres, melhorando a compreensão para diversos alunos.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Tutoriais de Aplicativos de Avatar

Crie vídeos de tutoriais de aplicativos profissionais com avatares AI, conteúdo dinâmico e ferramentas de edição intuitivas para engajar seu público sem esforço.

1
Step 1
Crie um Novo Projeto com Avatares AI
Comece configurando um novo projeto para seu tutorial de aplicativo. Selecione de uma biblioteca diversificada de "avatares AI" profissionais para ser seu apresentador na tela, dando vida ao seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Visuais
Cole seu roteiro de tutorial diretamente no editor. Nossa funcionalidade de "texto para vídeo a partir de roteiro" gerará automaticamente uma narração com som natural. Carregue as gravações de tela do seu aplicativo ou use o gravador integrado para visuais atraentes.
3
Step 3
Aprimore com Legendas e Branding
Melhore a acessibilidade e o engajamento adicionando "legendas automáticas" ao seu vídeo. Personalize ainda mais sua aparência e aplique elementos de marca para combinar com o estilo do seu aplicativo.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu tutorial esteja completo, gere e exporte seu vídeo de alta qualidade. Utilize "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para otimizar seu "explicador de produto" para várias plataformas, garantindo uma apresentação perfeita em todos os lugares.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Explique Recursos do Aplicativo com Clareza

Simplifique funcionalidades complexas do aplicativo e melhore a compreensão do usuário através de vídeos de avatar AI visualmente envolventes e fáceis de seguir.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen permite a personalização criativa para avatares AI?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos envolventes e personalizados, oferecendo amplas opções de personalização para seu avatar AI, incluindo estilos diversos e controles de marca. Você pode projetar personagens virtuais únicos para representar perfeitamente sua marca ou mensagem para entretenimento baseado em avatar.

A HeyGen pode gerar vídeos AI a partir de roteiros de forma eficiente?

Absolutamente. O gerador de vídeo AI da HeyGen converte seus roteiros escritos diretamente em vídeos profissionais com avatares AI realistas e vozes sintéticas, agilizando seu processo de criação de conteúdo. Esta capacidade de texto para vídeo garante a produção rápida de material de alta qualidade.

O que torna a HeyGen um criador de aplicativos de avatar ideal para explicações de produtos?

A HeyGen é um criador de aplicativos de avatar ideal porque fornece ferramentas para criar facilmente explicações de produtos dinâmicas e demonstrações de aplicativos usando avatares AI envolventes e modelos personalizáveis. Integre mídia, gere narrações e adicione legendas automáticas para comunicar sua mensagem de forma eficaz.

A HeyGen suporta várias proporções de aspecto para saída de vídeo?

Sim, a HeyGen suporta a exportação de vídeos em múltiplas proporções de aspecto, garantindo que seu conteúdo seja otimizado para várias plataformas e dispositivos. Essa flexibilidade permite compartilhamento sem interrupções e maior alcance com seus vídeos de avatar AI.

