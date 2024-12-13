Crie um vídeo de revisão anual de 30 segundos usando o criador de avatar de revisão anual, direcionado a indivíduos e líderes de pequenas equipes que desejam celebrar conquistas pessoais ou de equipe com um toque pessoal. O estilo visual deve ser brilhante e dinâmico, apresentando sobreposições de texto vibrantes e cortes rápidos, complementados por uma trilha sonora inspiradora e animada e uma narração clara e entusiástica gerada através do recurso de geração de narração do HeyGen, garantindo um vídeo envolvente que destaca os principais sucessos.

