Crie um vídeo de 45 segundos voltado para Gerentes de RH, com um estilo visual profissional e limpo, acompanhado de uma narração clara e autoritária. Este vídeo deve demonstrar como a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen pode simplificar a criação de conteúdo envolvente para geradores de avaliação de desempenho, especificamente mostrando o poder de um avatar de IA para entregar mensagens consistentes.

