Criador de Vídeos de Anúncio com Avatar: Crie Atualizações Envolventes Rápido
Transforme seus roteiros em anúncios atraentes instantaneamente usando geração inteligente de texto-para-vídeo.
É necessário um vídeo informativo de 60 segundos de atualização interna da empresa para funcionários de todos os departamentos. Este vídeo deve apresentar uma estética visual corporativa limpa e uma narração autoritária e clara. Gerado através de um Gerador de Vídeo de Avatar de IA, ele aproveitará os Modelos e cenas da HeyGen para um visual consistente e incluirá Legendas e legendas para garantir acessibilidade e clareza para todos os envolvidos na criação de conteúdo.
Para um público jovem e nativo digital, crie um spot de campanha de mídia social envolvente de 30 segundos. Ele precisa de visuais dinâmicos e rápidos com música cativante e em tendência. Usando um avatar personalizado criado através de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para transmitir a mensagem, garanta que o vídeo seja otimizado para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen para maximizar o alcance.
Para explicar um novo serviço online, produza um vídeo explicativo conciso de 60 segundos para potenciais clientes. Caracterizado por visuais claros e passo a passo e uma voz amigável e informativa com música de fundo leve e encorajadora, esta peça educacional gerada por um criador de vídeo de texto para avatar deve incorporar o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para enriquecer a narrativa visual, com um avatar de IA guiando os espectadores pelos benefícios do serviço.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Produza rapidamente vídeos cativantes para redes sociais com avatares de IA para transmitir anúncios e atualizações de forma eficaz.
Lançamento de Anúncios de Produtos e Eventos.
Desenvolva anúncios de vídeo de alto impacto para lançamentos de produtos ou eventos, aproveitando avatares de IA para máximo alcance e engajamento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncio envolventes com avatares de IA?
A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de anúncio profissionais usando avatares de IA realistas. Basta inserir seu roteiro, e a tecnologia de IA da HeyGen gerará conteúdo dinâmico, completo com geração de narração e modelos personalizáveis para seu motor criativo.
Posso personalizar os avatares de IA ou usar meus próprios elementos de marca com a HeyGen?
Sim, a HeyGen permite uma ampla personalização, incluindo o design do seu próprio Avatar de IA ou o upload de uma foto para criar um Gêmeo de IA personalizado. Você também pode integrar os elementos específicos da sua marca através de controles de branding para criação de conteúdo consistente e de alta qualidade.
Que tipos de conteúdo dinâmico posso gerar usando o Gerador de Vídeo de Avatar de IA da HeyGen?
O Gerador de Vídeo de Avatar de IA da HeyGen suporta uma ampla gama de conteúdos dinâmicos, desde anúncios profissionais e explicativos até vídeos de treinamento envolventes e clipes para redes sociais. Ele atua como um motor criativo para escalar sua criação de vídeos para diversas necessidades.
A HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues e recursos de acessibilidade?
Absolutamente, a HeyGen facilita a criação de vídeos multilíngues oferecendo diversos estilos de voz e geração avançada de narração. Ela também gera automaticamente legendas e subtítulos, garantindo que seu conteúdo seja acessível a um público mais amplo para vídeos personalizados.