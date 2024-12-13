Seu Gerador de Vídeos de Anúncio com Avatar para Impacto
Lance anúncios cativantes usando avatares de IA realistas, transformando seu roteiro em vídeos profissionais de qualidade de estúdio.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenhe um vídeo de saudação personalizado e emocionante de 30 segundos para seu público, utilizando um avatar de IA personalizado com vozes expressivas para transmitir votos de feriado ou um anúncio especial. Este vídeo é direcionado a pequenos empresários e criadores de conteúdo, visando uma estética calorosa, amigável e visualmente festiva, facilmente alcançada com os Modelos & cenas da HeyGen e a geração diversificada de Narração.
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos que esclareça um tópico complexo ou introduza um novo módulo educacional usando avatares de IA envolventes. Destinado a treinadores corporativos e profissionais de marketing B2B, o vídeo deve manter um estilo visual limpo, profissional e autoritário com uma voz clara e articulada, aprimorada por Legendas automáticas para acessibilidade.
Crie um vídeo de história de marca cativante de 40 segundos, transformando uma série de imagens conceituais em uma narrativa envolvente usando a capacidade de Foto para Vídeo, exibindo uma identidade de marca única com um avatar de IA personalizado. Este vídeo é direcionado a gerentes de marca e empresas de e-commerce, apresentando um estilo visualmente marcante e consistente com a marca, com uma trilha sonora animada, e aproveitando o suporte da Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para conteúdo visual rico e Redimensionamento & exportação de proporção para distribuição em múltiplas plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios Envolventes.
Produza rapidamente vídeos de anúncio impactantes, dirigidos por avatares, que capturam a atenção e geram resultados para suas campanhas.
Crie Anúncios Dinâmicos para Mídias Sociais.
Gere facilmente vídeos cativantes de avatares de IA para mídias sociais para anunciar efetivamente notícias, atualizações ou promoções ao seu público.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode aumentar a criatividade dos meus vídeos com avatares de IA?
A HeyGen capacita você a gerar vídeos de alta qualidade usando uma seleção diversificada de avatares de IA realistas, com expressões naturais e vozes expressivas. Você também pode produzir conteúdo cativante com avatares de IA de corpo inteiro, trazendo um novo nível de criatividade e refinamento aos seus vídeos de qualidade de estúdio.
Posso criar avatares de IA personalizados com a HeyGen para os vídeos de marketing da minha marca?
Sim, a HeyGen permite que você projete e utilize avatares de IA personalizados, perfeitos para estabelecer um porta-voz digital consistente para sua marca. Você pode até personalizá-los com roupas de marca para alinhar totalmente com a identidade visual da sua empresa, aprimorando seus vídeos de marketing.
Quais recursos a HeyGen oferece para simplificar a geração de vídeos de anúncio com avatar?
A HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de anúncio com avatar, oferecendo edição intuitiva de texto-para-vídeo junto com uma ampla gama de modelos pré-construídos. Esta abordagem simplificada facilita a criação escalável de vídeos, tornando o conteúdo profissional acessível a todos.
Quão diversificados são os avatares de IA disponíveis para uso na HeyGen?
A HeyGen oferece uma seleção incrivelmente diversificada de avatares de IA, incluindo uma biblioteca de mais de 1000 avatares realistas com expressões naturais, e a capacidade de transformar uma foto em um avatar de IA falante. Esta ampla gama garante que você possa encontrar o porta-voz digital perfeito para qualquer projeto de vídeo.