Seu Gerador de Vídeos de Anúncio com Avatar para Impacto

Lance anúncios cativantes usando avatares de IA realistas, transformando seu roteiro em vídeos profissionais de qualidade de estúdio.

Produza um vídeo dinâmico de lançamento de produto de 45 segundos, onde um porta-voz digital estiloso, criado usando os avatares de IA da HeyGen, anuncia um novo recurso ou serviço. O público-alvo são empreendedores antenados em tecnologia e adotantes iniciais, e o estilo visual e de áudio deve ser elegante, moderno e energético, complementado por uma narração confiante e entusiástica gerada através de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo de saudação personalizado e emocionante de 30 segundos para seu público, utilizando um avatar de IA personalizado com vozes expressivas para transmitir votos de feriado ou um anúncio especial. Este vídeo é direcionado a pequenos empresários e criadores de conteúdo, visando uma estética calorosa, amigável e visualmente festiva, facilmente alcançada com os Modelos & cenas da HeyGen e a geração diversificada de Narração.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos que esclareça um tópico complexo ou introduza um novo módulo educacional usando avatares de IA envolventes. Destinado a treinadores corporativos e profissionais de marketing B2B, o vídeo deve manter um estilo visual limpo, profissional e autoritário com uma voz clara e articulada, aprimorada por Legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de história de marca cativante de 40 segundos, transformando uma série de imagens conceituais em uma narrativa envolvente usando a capacidade de Foto para Vídeo, exibindo uma identidade de marca única com um avatar de IA personalizado. Este vídeo é direcionado a gerentes de marca e empresas de e-commerce, apresentando um estilo visualmente marcante e consistente com a marca, com uma trilha sonora animada, e aproveitando o suporte da Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para conteúdo visual rico e Redimensionamento & exportação de proporção para distribuição em múltiplas plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncio com Avatar

Crie facilmente vídeos de anúncio envolventes e profissionais com avatares de IA e mensagens personalizadas, transformando sua estratégia de comunicação.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para representar sua mensagem. Você também pode personalizar sua aparência para alinhar com a identidade da sua marca.
2
Step 2
Insira Seu Roteiro
Cole ou digite seu roteiro de anúncio no "editor de texto-para-vídeo". A plataforma converte automaticamente seu texto em diálogo falado.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Aprimore seu vídeo aplicando "modelos pré-construídos". Adicione facilmente o logotipo, as cores e a mídia de fundo da sua marca para um toque profissional.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo de Anúncio
Finalize e gere seu vídeo de anúncio. Aproveite a "criação escalável de vídeos" para produzir conteúdo de alta qualidade pronto para qualquer plataforma ou público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Educacional de Anúncio

Crie e distribua eficientemente vídeos de anúncio educacionais com avatares de IA para informar e engajar aprendizes globalmente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aumentar a criatividade dos meus vídeos com avatares de IA?

A HeyGen capacita você a gerar vídeos de alta qualidade usando uma seleção diversificada de avatares de IA realistas, com expressões naturais e vozes expressivas. Você também pode produzir conteúdo cativante com avatares de IA de corpo inteiro, trazendo um novo nível de criatividade e refinamento aos seus vídeos de qualidade de estúdio.

Posso criar avatares de IA personalizados com a HeyGen para os vídeos de marketing da minha marca?

Sim, a HeyGen permite que você projete e utilize avatares de IA personalizados, perfeitos para estabelecer um porta-voz digital consistente para sua marca. Você pode até personalizá-los com roupas de marca para alinhar totalmente com a identidade visual da sua empresa, aprimorando seus vídeos de marketing.

Quais recursos a HeyGen oferece para simplificar a geração de vídeos de anúncio com avatar?

A HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de anúncio com avatar, oferecendo edição intuitiva de texto-para-vídeo junto com uma ampla gama de modelos pré-construídos. Esta abordagem simplificada facilita a criação escalável de vídeos, tornando o conteúdo profissional acessível a todos.

Quão diversificados são os avatares de IA disponíveis para uso na HeyGen?

A HeyGen oferece uma seleção incrivelmente diversificada de avatares de IA, incluindo uma biblioteca de mais de 1000 avatares realistas com expressões naturais, e a capacidade de transformar uma foto em um avatar de IA falante. Esta ampla gama garante que você possa encontrar o porta-voz digital perfeito para qualquer projeto de vídeo.

