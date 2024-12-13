Produza um vídeo dinâmico de lançamento de produto de 45 segundos, onde um porta-voz digital estiloso, criado usando os avatares de IA da HeyGen, anuncia um novo recurso ou serviço. O público-alvo são empreendedores antenados em tecnologia e adotantes iniciais, e o estilo visual e de áudio deve ser elegante, moderno e energético, complementado por uma narração confiante e entusiástica gerada através de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Gerar Vídeo