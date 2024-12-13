Modelos de Vídeo Publicitário com Avatar para Campanhas de Alta Conversão

Crie anúncios em vídeo de alta conversão sem esforço com avatares de IA realistas, aumentando o engajamento e impulsionando as vendas para suas campanhas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio em vídeo atraente de 45 segundos para profissionais de marketing digital e agências, destacando a eficiência da criação de campanhas impulsionadas por IA. O estilo visual deve ser moderno, limpo e orientado por dados, usando gráficos em movimento dinâmicos para destacar métricas-chave, enquanto uma narração confiante explica os benefícios. Este vídeo deve aproveitar a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para uma mensagem precisa e o redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto para entrega em múltiplas plataformas, demonstrando efetivamente como escalar conteúdo personalizado.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de lançamento de produto de 60 segundos projetado para marcas de e-commerce introduzindo uma nova linha de itens personalizáveis. A estética visual deve ser vibrante e envolvente, com um avatar de IA da HeyGen, criado usando um Modelo de Criação de Vídeo de Avatar Humano, apresentando interativamente as características do produto contra um fundo de biblioteca de mídia de estilo de vida/suporte de estoque. Garanta que o áudio seja animado e informativo, complementado por Legendas claras para acessibilidade, e explore opções para vídeos multilíngues para alcançar um público global.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo publicitário rápido e chamativo de 30 segundos para criadores de conteúdo que buscam promover seu último trabalho ou canal. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado, inspirador e energético, apresentando cortes dinâmicos e música de fundo impactante, destacando transições rápidas entre cenas. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen e as funcionalidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente modelos de vídeo publicitário de avatar profissional que aumentem o engajamento de conteúdo gerado por usuários nas plataformas sociais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Modelos de Vídeo Publicitário com Avatar

Crie anúncios em vídeo envolventes com avatares de IA usando modelos pré-desenhados, transformando seus esforços de marketing com rapidez e impacto.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo publicitário com avatar profissionalmente projetados. Nossa funcionalidade de Modelos & cenas fornece uma estrutura pronta para iniciar seu processo criativo.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Cole ou digite seu texto publicitário no editor de roteiro. A capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da nossa plataforma gerará automaticamente uma narração envolvente para o avatar escolhido, dando vida à sua mensagem.
3
Step 3
Escolha Seu Avatar
Personalize seu vídeo selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Ajuste a aparência, gestos e expressões para combinar perfeitamente com o estilo e a mensagem da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio em Vídeo
Finalize seu anúncio revisando e, em seguida, utilizando nosso recurso de redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto para preparar seus anúncios em vídeo de alta qualidade para todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Automatize Vídeos de Testemunhos de Clientes

Aproveite os modelos de criação de vídeo de avatar humano para transformar histórias de sucesso de clientes em conteúdo de vídeo personalizado e envolvente que constrói confiança.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minhas campanhas de anúncios em vídeo?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo de avatar de IA para ajudá-lo a criar anúncios de IA atraentes. Você pode utilizar modelos de vídeo publicitário de avatar personalizáveis e tecnologia de IA de ponta para produzir anúncios em vídeo de alta qualidade de forma rápida e eficiente, otimizando suas ferramentas criativas para marketing.

Quais tipos de avatares de IA e modelos de vídeo a HeyGen oferece para conteúdo personalizado?

A HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA e modelos de vídeo, incluindo Modelos de Criação de Vídeo de Avatar Humano, para entregar conteúdo altamente personalizado. Nossa plataforma permite o design de avatar personalizável com expressões naturais, garantindo que seus vídeos de humanos digitais ressoem com seu público.

A HeyGen simplifica a criação de vídeos multilíngues e de avatares falantes?

Com certeza, a HeyGen torna a criação de vídeos multilíngues e de avatares falantes sem esforço. Com nosso recurso de Porta-voz de IA e tecnologia avançada de Sincronização Labial, você pode gerar criação de vídeo de IA envolvente para audiências globais. O Gerador de Legendas de IA melhora ainda mais a acessibilidade e o alcance.

A HeyGen pode apoiar a produção de conteúdo gerado por usuários único para anúncios?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a criar conteúdo gerado por usuários único sem esforço, o que é perfeito para anúncios de IA. Nossa plataforma oferece vários modelos de vídeo e ferramentas de edição intuitivas que servem como um gerador de anúncios eficaz, ajudando você a produzir anúncios em vídeo envolventes sem configurações complexas.

