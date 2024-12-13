Criador de Vídeos de Anúncios com Avatares: Potencialize Seus Anúncios com Avatares de IA

Crie vídeos de anúncios envolventes com os avatares de IA realistas da HeyGen para impulsionar suas campanhas de marketing sem esforço.

613/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para profissionais de marketing que buscam soluções eficientes de conteúdo. Visualmente, apresente uma montagem rápida de vários anúncios de IA, demonstrando diversas aplicações e indústrias, tudo ao som de uma trilha sonora energética e inspiradora. Este vídeo destacaria a capacidade transformadora da HeyGen de gerar conteúdo de vídeo profissional diretamente de um roteiro usando seu recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro, acelerando significativamente o lançamento de campanhas e atuando como um poderoso Gerador de Vídeos de IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo educacional de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e educadores. A estética visual deve ser informativa e envolvente, apresentando diversos Atores de IA transmitindo informações complexas de maneira acessível, complementados por narrações claras e articuladas e uma música de fundo calma e de apoio. O objetivo é ilustrar como é fácil produzir conteúdo multilíngue de alta qualidade com a robusta geração de Narração da HeyGen, tornando o alcance global simples e aproveitando o poder dos Atores de IA.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos destacando produtos, voltado para empresas de e-commerce. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado e visualmente rico, focando em mostrar produtos de maneira envolvente, apoiado por um jingle moderno e cativante. Este vídeo demonstraria como as empresas podem facilmente utilizar os diversos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente materiais promocionais impressionantes com Avatares de IA Realistas, aumentando sua presença online e vendas sem habilidades profissionais de edição de vídeo, simplificando o processo do Editor de Vídeo de IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios com Avatares de IA

Crie vídeos de anúncios atraentes e profissionais com avatares de IA realistas em apenas alguns passos simples, projetados para ajudar os profissionais de marketing a engajar seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Avatar de IA e Roteiro
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca, depois insira seu roteiro de anúncio. A plataforma converterá automaticamente seu texto em fala.
2
Step 2
Gere Narrações Realistas
Em seguida, gere narrações com som natural para seu roteiro. Você pode selecionar entre várias vozes e idiomas, garantindo a sincronização labial perfeita com o avatar escolhido.
3
Step 3
Personalize Sua Cena de Anúncio
Enriqueça seu anúncio com visuais envolventes. Utilize modelos e cenas pré-desenhados, adicione música de fundo e incorpore elementos de sua marca para um toque profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu anúncio revisando toda a produção. Uma vez satisfeito, exporte sua saída de Gerador de Vídeo de IA de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para suas campanhas de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Produza depoimentos de clientes e histórias de sucesso envolventes com Atores de IA, construindo confiança e credibilidade para suas ofertas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes com Avatares de IA?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos dinâmicos com Avatares de IA realistas a partir de um simples roteiro, tornando a criação de vídeos acessível e eficiente. Esta plataforma permite uma geração de vídeo de texto para IA sem interrupções, perfeita para diversas necessidades de conteúdo criativo.

Quais possibilidades criativas a HeyGen oferece para texto para vídeo de IA?

A HeyGen transforma roteiros em vídeos cativantes usando capacidades avançadas de texto para vídeo de IA, completos com narrações autênticas. Isso permite uma expressão criativa diversificada, desde a geração de anúncios de IA até a criação de conteúdo narrativo envolvente com mínimo esforço.

A HeyGen pode gerar Avatares de IA realistas para Anúncios de IA?

Absolutamente, a HeyGen é especializada em gerar Avatares de IA realistas que podem atuar como Atores de IA em seu conteúdo promocional, incluindo Anúncios de IA profissionais. Esses avatares realistas aumentam o engajamento, trazendo suas mensagens de marketing à vida com uma entrega visual atraente.

A HeyGen suporta imagem para vídeo de IA para campanhas criativas?

Sim, a HeyGen permite que os usuários aproveitem a imagem para vídeo de IA, transformando visuais estáticos em conteúdo de vídeo dinâmico. Este recurso expande as opções criativas para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, permitindo uma produção de vídeo inovadora sem filmagens extensas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo