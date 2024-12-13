Imagine um anúncio de vídeo de carro de 30 segundos, direcionado a entusiastas de carros de luxo, destacando o design elegante e os recursos de ponta de um novo veículo elétrico. O estilo visual deve ser polido e futurista, com transições suaves e uma trilha sonora ambiente e sofisticada. Use a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar facilmente o texto de marketing em sequências visuais atraentes.

