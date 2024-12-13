Crie um vídeo conciso de 60 segundos sobre manutenção de carro DIY, demonstrando como verificar e completar o óleo do motor, direcionado a proprietários de carros iniciantes que buscam conselhos claros e práticos. O estilo visual deve ser claro e instrutivo, com close-ups de cada etapa, complementado por uma narração amigável e informativa. Utilize Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar a narração e garanta que as Legendas estejam ativadas para acessibilidade, guiando os espectadores pelo processo de "tutoriais de reparo de carro" sem esforço.

