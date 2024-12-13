Gere um anúncio de vídeo dinâmico de 30 segundos para uma concessionária promovendo sua oferta especial de serviço de pneus de verão. Este vídeo deve ser direcionado a proprietários de carros locais, apresentando visuais brilhantes e limpos de veículos bem cuidados e áudio alegre e profissional. Utilize os diversos "Modelos e cenas" do HeyGen para montar rapidamente uma promoção envolvente que destaque os benefícios da oferta do departamento de serviços.

Gerar Vídeo