gerador de vídeos promocionais automotivos: Crie Vídeos de Carros Instantaneamente

Aproveite o Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para produzir promoções de carros atraentes com rapidez e facilidade, aumentando os leads da sua concessionária.

Crie um anúncio de vídeo profissional de 30 segundos para carros, direcionado a adotantes precoces e compradores de carros de luxo, destacando o lançamento de um novo modelo. O estilo visual deve ser elegante e cinematográfico, com tomadas em alta definição em ambientes urbanos e cênicos, complementadas por uma trilha sonora orquestral sofisticada e calma, e uma narração autoritária explicando os principais recursos para criar vídeos de carros impressionantes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo promocional vibrante de 15 segundos voltado para famílias locais e compradores de carros com orçamento limitado para um evento de vendas em concessionária. O vídeo deve ter um estilo visual animado e energético, exibindo vários carros no pátio com clientes sorridentes, ao som de música pop animada, utilizando os Modelos e cenas envolventes do HeyGen para impulsionar as vendas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo moderno de 45 segundos de carro com IA, projetado para indivíduos antenados em tecnologia e consumidores conscientes do meio ambiente interessados em tecnologia de veículos elétricos. O estilo visual e de áudio deve ser limpo e futurista, com gráficos em movimento destacando os recursos e o desempenho do veículo elétrico, usando legendas precisas para transmitir detalhes técnicos contra uma trilha sonora eletrônica calmante para carros dinâmicos e realistas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo dinâmico de 20 segundos para criar conteúdo automotivo impactante para entusiastas de carros e lojas de modificação, promovendo personalização de carros e peças de reposição. O estilo visual deve ser marcante, com cortes rápidos e efeitos sonoros impactantes para mostrar antes e depois de veículos personalizados, fazendo bom uso da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ativos automotivos diversos e opções de personalização infinitas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Promocionais Automotivos

Gere vídeos promocionais automotivos profissionais rápida e facilmente com ferramentas alimentadas por IA, sem necessidade de habilidades de edição.

1
Step 1
Selecione um Ponto de Partida
Escolha entre modelos projetados profissionalmente ou insira seu roteiro de texto para começar a criar seu vídeo promocional de carro. Isso estabelece a base para sua história visual.
2
Step 2
Personalize Sua Marca
Personalize seu vídeo adicionando os elementos únicos da sua marca, como logotipos e cores, para manter uma identidade visual consistente.
3
Step 3
Integre Narrações
Eleve sua mensagem integrando narrações realistas com IA, ou escolha entre uma seleção diversificada de áudio de estoque para complementar seus visuais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte facilmente seu vídeo promocional automotivo finalizado em vários formatos de proporção, otimizados para diferentes plataformas de redes sociais, para alcançar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Depoimentos Autênticos de Clientes

.

Crie depoimentos em vídeo convincentes de compradores de carros satisfeitos, construindo confiança e credibilidade para sua concessionária com histórias de sucesso autênticas de clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode agilizar a criação de vídeos promocionais automotivos dinâmicos?

O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos promocionais automotivos, permitindo que você dê vida a sugestões criativas rapidamente. Seu poderoso Gerador de Vídeos de Carros com IA transforma automaticamente sua entrada em anúncios de vídeo de carros profissionais com velocidade incomparável, automatizando a produção de vídeos do conceito à conclusão.

Quais controles criativos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de carros com IA?

O HeyGen oferece diversas opções de personalização para sua experiência com o Criador de Vídeos de Carros com IA. Você pode personalizar com precisão o estilo, iluminação, ângulos de câmera e aplicar movimentos cinematográficos para criar carros personalizados, realistas e dinâmicos, com opções de personalização infinitas.

O HeyGen oferece suporte a capacidades de texto-para-vídeo para publicidade automotiva?

Com certeza! O HeyGen utiliza modelos poderosos de texto-para-vídeo, permitindo que você crie vídeos promocionais automotivos impressionantes diretamente de um roteiro. Inclui recursos como narrações com IA, legendas e um suporte abrangente de biblioteca de mídia/estoque para produzir clipes de qualidade profissional de forma eficiente.

Por que escolher o HeyGen para gerar vídeos promocionais de vendas de carros de alto impacto?

O HeyGen é o criador definitivo de vídeos promocionais de vendas automotivas, capacitando você a gerar anúncios de vídeo de alta qualidade que envolvem seu público e aumentam as vendas. Sua plataforma com tecnologia de IA ajuda concessionárias e profissionais de marketing automotivo a criar conteúdo atraente para promoções de carros em redes sociais e outras campanhas de marketing com tempos de resposta rápidos.

