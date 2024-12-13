Gerador de Explicativos Automotivos com IA: Impulsione o Engajamento e as Vendas

Transforme instantaneamente texto em vídeos envolventes para redes sociais da sua concessionária automotiva, aumentando o engajamento do cliente com nosso recurso de Texto para Vídeo.

326/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais de uma concessionária para mostrar uma oferta por tempo limitado em um carro popular, direcionado a compradores locais com um estilo visual de anúncio rápido, música de fundo energética e um apresentador avatar de IA para destacar os principais benefícios, facilmente feito usando os avatares de IA e modelos & cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos detalhando o funcionamento de um novo sistema avançado de assistência ao motorista, voltado para entusiastas de tecnologia e técnicos automotivos, usando animação ilustrativa detalhada, legendas precisas para termos complexos e suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visualizar mecanismos internos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma descrição de vídeo personalizada de 30 segundos para um anúncio de veículo online, especificamente engajando compradores de carros online e gerentes de e-commerce, apresentando visuais fotorrealistas dos melhores ângulos do carro e um avatar de IA amigável enfatizando os pontos de venda únicos, otimizado para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para máximo engajamento do cliente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicativos Automotivos

Transforme descrições de texto em vídeos explicativos automotivos envolventes com IA. Siga estas etapas para gerar conteúdo dinâmico para concessionárias e redes sociais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo os detalhes do seu veículo ou mensagem de marketing. Nossa plataforma utiliza a tecnologia de Texto para Vídeo para converter seu roteiro em conteúdo visual envolvente.
2
Step 2
Selecione Visuais e Apresentador de IA
Enriqueça seu explicativo selecionando entre diversos estilos visuais e escolhendo um avatar de IA envolvente para apresentar sua mensagem automotiva.
3
Step 3
Gere Narração e Aperfeiçoe
Dê vida ao seu roteiro com geração de narração de som natural. Refine ainda mais seu vídeo com legendas automáticas e música de fundo opcional.
4
Step 4
Finalize e Exporte o Vídeo
Revise seu explicativo automotivo completo. Em seguida, exporte seu vídeo com redimensionamento flexível de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo alcance máximo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Explicativos de Produtos Automotivos

.

Melhore o treinamento de funcionários e o conhecimento de produtos com vídeos explicativos envolventes movidos por IA, garantindo melhores interações com os clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos explicativos automotivos?

O HeyGen capacita concessionárias e gerentes de marketing a criar vídeos explicativos automotivos de alta qualidade com seu gerador de explicativos movido por IA. Transforme facilmente roteiros de texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e geração de narração profissional, aumentando significativamente o engajamento do cliente.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para vídeos explicativos?

O HeyGen oferece ampla personalização para adaptar seus vídeos explicativos, incluindo vários estilos visuais e opções de animação. Você pode personalizar vídeos com o logotipo e as cores da sua marca, utilizando diversos modelos para manter uma estética consistente e profissional.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos para redes sociais de concessionárias?

Com certeza, o HeyGen é ideal para criar vídeos envolventes para redes sociais e anúncios de vídeo para concessionárias. Suas capacidades de texto para vídeo, combinadas com legendas automáticas, simplificam a produção de conteúdo profissional e envolvente para várias plataformas online.

O HeyGen suporta avatares de IA realistas e narrações personalizadas?

Sim, o HeyGen apresenta uma seleção de avatares de IA realistas que podem narrar seus roteiros com geração de narração natural. Isso permite apresentações dinâmicas e envolventes sem a necessidade de filmagem tradicional ou talentos de voz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo