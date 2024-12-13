Crie um vídeo instrucional de 60 segundos direcionado a desenvolvedores e usuários experientes em tecnologia, mostrando como implantar rapidamente um novo fluxo de trabalho de "software de automação de vídeo". O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando demonstrações de UI limpas, complementadas por uma geração de narração profissional e clara. Enfatize a facilidade de integrar avatares de AI para personalizar explicações técnicas automatizadas, mantendo uma experiência audiovisual de alta tecnologia e eficiente.

