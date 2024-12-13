Gerador de Vídeo Tutorial de Automação: Crie Guias Envolventes

Produza rapidamente vídeos de sucesso do cliente e tutoriais usando a poderosa funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro.

577/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 1,5 minuto voltado para gerentes de processos de negócios, ilustrando os ganhos de eficiência com "workflows orquestrados" através da "Integração Sem Costura" com o HeyGen. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e ilustrativo, apresentando cortes rápidos entre exemplos de interface e uma "Geração de Narração" profissional e animada. Use "Modelos e cenas" do HeyGen para demonstrar como várias etapas de um fluxo de trabalho podem ser visualmente representadas e integradas em um vídeo de treinamento ou atualização coeso, destacando melhorias operacionais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um "gerador de vídeo tutorial de automação" de 2 minutos para gerentes de marketing e treinamento, demonstrando como criar conteúdo de treinamento personalizado "customizável com seus dados". Empregue um estilo visual envolvente e prático com uma abordagem passo a passo e uma voz de IA amigável e instrutiva. O vídeo deve usar extensivamente "Legendas" para acessibilidade e empregar diversos "avatares de IA" para apresentar diferentes módulos, guiando claramente os espectadores pelo processo de inserção de dados personalizados no HeyGen para gerar vídeos instrucionais sob medida.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 1,5 minuto direcionado a empresas globais e plataformas de e-learning, destacando o poder de um "gerador de vídeo de IA" para alcance internacional, focando especificamente em "Tradução automática para mais de 175 idiomas e dialetos". O vídeo deve adotar uma estética visual moderna e global com elementos culturais diversos e uma "Geração de Narração" adaptativa que muda de idioma fluidamente para mostrar a capacidade de tradução. Utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para demonstrar como o conteúdo pode ser otimizado para vários canais de distribuição internacional, reforçando a acessibilidade e impacto globais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Tutorial de Automação

Transforme seus roteiros em vídeos tutoriais envolventes usando automação impulsionada por IA. Crie conteúdo profissional e localizado em minutos para educar seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de tutorial. Nosso gerador de vídeos de IA usa este texto como entrada para gerar automaticamente seu conteúdo de vídeo, garantindo instruções precisas sobre o produto.
2
Step 2
Escolha Elementos Visuais
Selecione um avatar interativo de nossa biblioteca diversificada para apresentar seu tutorial. Você também pode escolher entre vários modelos e cenas para melhor adequar seu conteúdo e estilo de marca.
3
Step 3
Adicione Voz e Branding
Enriqueça seu vídeo com narração profissional de Voz de IA. Integre a marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência em todos os seus vídeos tutoriais.
4
Step 4
Exporte e Traduza
Gere seu vídeo tutorial de automação completo. Traduza automaticamente seu vídeo para mais de 175 idiomas e dialetos para alcançar um público global com vídeos de treinamento localizados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos

.

Transforme assuntos intrincados em conteúdo educacional facilmente digerível e envolvente, melhorando a compreensão para qualquer público.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com automação?

O HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos de IA, permitindo automação de vídeo impulsionada por IA para produzir vídeos tutoriais e de treinamento de alta qualidade de forma eficiente. Ele suporta workflows orquestrados, oferecendo uma solução robusta para suas necessidades de conteúdo.

O HeyGen pode ajudar a escalar meu conteúdo de vídeo globalmente?

Com certeza! O HeyGen permite que você traduza automaticamente para mais de 175 idiomas e dialetos, tornando a distribuição de conteúdo global simples. Este recurso, combinado com nossas capacidades de Voz de IA, auxilia na escalabilidade de conteúdo de integração e sucesso do cliente em todo o mundo.

Quais opções de personalização estão disponíveis para meu conteúdo de vídeo com o HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização, permitindo que você crie vídeos altamente customizáveis com seus dados e marca. Você pode aproveitar avatares interativos e uma rica biblioteca de mídia para produzir vídeos tutoriais e de sucesso do cliente únicos, adaptados ao seu público.

O HeyGen oferece integração de API para workflows complexos?

Sim, o HeyGen fornece capacidades robustas de integração de API, permitindo uma conexão sem costura com seus sistemas existentes e workflows orquestrados. Isso capacita as empresas a aprimorar sua automação no YouTube e criar vídeos longos para o YouTube com maior controle e eficiência.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo