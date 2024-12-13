Para gerentes de TI e proprietários de produtos que desejam integrar um gerador de vídeo AI em seus sistemas, crie um vídeo instrucional de 90 segundos. Este material deve demonstrar visualmente os poderosos recursos de automação de vídeo do HeyGen, oferecendo uma estética elegante e técnica com gravações de tela e animações limpas, tudo narrado por uma voz profissional e clara. Destaque como a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro simplifica a geração de explicações detalhadas para processos complexos.

Gerar Vídeo