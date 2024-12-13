Automação no Criador de Vídeos de Marketing: Escale Seu Conteúdo

Automatize fluxos de trabalho e crie vídeos de mídia social alinhados à marca instantaneamente a partir de roteiros de texto-para-vídeo com nosso criador de vídeos de AI.

Produza um vídeo instrucional envolvente de 90 segundos direcionado a gerentes de operações de marketing e equipes de produção de vídeo, demonstrando como um criador de vídeos de automação em marketing pode automatizar radicalmente seus fluxos de trabalho. O estilo visual deve ser limpo, profissional e destacar a interface intuitiva, acompanhado por uma narração informativa explicando como aproveitar o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro com avatares de AI para geração rápida de conteúdo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 1 minuto voltado para desenvolvedores e tecnólogos de marketing, ilustrando as vantagens técnicas de um criador de vídeos de AI para automação de vídeo sem complicações. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e voltado para tecnologia, apresentando demonstrações na tela dos pontos de integração do sistema e uma narração clara e confiante detalhando o poder da geração de Narração e Legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para proprietários de agências de marketing e gerentes de marca, mostrando como a criação automatizada de vídeos garante vídeos consistentes e alinhados à marca em escala. Visualmente, o vídeo deve ser acelerado e visualmente rico, demonstrando exemplos diversos de conteúdo alinhado à marca, complementado por uma trilha sonora motivacional e enfatizando a facilidade de uso com Modelos e cenas pré-construídos e amplo suporte a Biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de estudo de caso sofisticado de 2 minutos para diretores de marketing de empresas e gerentes de campanha, revelando como o criador de vídeos de AI da HeyGen facilita a criação de vídeos orientados por dados e vídeos personalizados. A estética visual deve ser polida e autoritária, entrelaçando a aplicação de dados do mundo real com saídas de vídeo diversas, enquanto um narrador conhecedor explica recursos avançados como Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações e o potencial de personalização de avatares de AI para campanhas em larga escala.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Automação no Criador de Vídeos de Marketing

Produza facilmente vídeos de marketing de alta qualidade e alinhados à marca em escala. Simplifique seu processo de criação de conteúdo com automação inteligente, garantindo mensagens consistentes e maior eficiência.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando entre nossos diversos "Modelos e cenas" ou inicie do zero. Aplique os ativos da sua marca para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a estética desejada de "vídeos alinhados à marca".
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Marketing
Basta colar seu roteiro de marketing no editor. Nossa avançada capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" converterá automaticamente seu texto em conteúdo visual envolvente, facilitando a "criação de vídeos a partir de texto".
3
Step 3
Adicione Avatares de AI e Voz
Enriqueça sua narrativa selecionando entre uma variedade de "avatares de AI" realistas. Nosso "criador de vídeos de AI" irá então animá-los com uma narração profissional, dando vida ao seu roteiro com precisão.
4
Step 4
Exporte e Automatize a Distribuição
Finalize seu vídeo e use "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para adaptá-lo a várias plataformas. "Automatize seus fluxos de trabalho" integrando com suas ferramentas de marketing existentes para uma distribuição perfeita.

Casos de Uso

Exibindo Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos envolventes e poderosos com AI para construir confiança e demonstrar o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI?

HeyGen é um avançado "criador de vídeos de AI" que utiliza automação inteligente para simplificar todo o processo de produção. Os usuários podem gerar eficientemente "conteúdo de vídeo de alta qualidade com AI" usando avatares realistas e modelos dinâmicos, reduzindo significativamente o tempo de criação para diversas necessidades de marketing.

O HeyGen pode integrar-se com plataformas de marketing existentes para fluxos de trabalho automatizados?

Sim, o HeyGen oferece "integrações" robustas e uma "API de edição de vídeo" para "Automatizar seus fluxos de trabalho" de forma integrada dentro do seu atual conjunto de tecnologias de marketing. Isso permite a implantação de vídeos personalizados e orientados por dados em escala diretamente dos seus sistemas, aumentando a eficiência e o alcance.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos personalizados e de marca?

O HeyGen capacita você a "criar vídeos a partir de texto" usando avatares de AI personalizáveis, diversas narrações e uma vasta biblioteca de mídia, garantindo que suas mensagens sejam impactantes. Com controles abrangentes de branding para logotipos e cores, você pode produzir "vídeos alinhados à marca" que ressoam com seu público.

O HeyGen é uma solução sem código para produção e edição de vídeos?

Absolutamente, o HeyGen funciona como uma poderosa "ferramenta de produção de vídeo de autoatendimento" projetada para facilidade de uso, tornando-se uma plataforma "sem código" ideal para empresas. Permite que qualquer pessoa produza vídeos de marketing profissionais sem exigir habilidades técnicas ou de edição especializadas, democratizando a "criação automatizada de vídeos".

