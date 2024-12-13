Imagine um vídeo dinâmico de 30 segundos projetado para gerentes de marketing na indústria de manufatura, mostrando como as equipes criativas podem acelerar a criação de conteúdo. O estilo visual apresenta imagens elegantes e modernas de fábricas, que se transformam em cenas limpas da interface do HeyGen, acompanhadas por uma trilha sonora energética e profissional. Este vídeo demonstra o poder do Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para produzir rapidamente conteúdo "vídeo de manufatura" atraente, destacando a eficiência obtida através da "automação de vídeo".

