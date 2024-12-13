Crie um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a desenvolvedores de software, mostrando como funciona um processo de automação complexo. O estilo visual deve ser elegante e profissional, incorporando diagramas animados e demonstrações de interface, complementados por uma narração técnica precisa em AI. Utilize os avatares AI da HeyGen para apresentar informações chave e a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar a narrativa de forma eficiente.

Gerar Vídeo