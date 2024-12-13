Desbloqueie Eficiência com Nosso Gerador de Explicações Automatizado

Crie vídeos explicativos impressionantes com eficiência impulsionada por IA e avatares de IA personalizáveis para qualquer plataforma.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo polido de 60 segundos direcionado a equipes de marketing e proprietários de pequenas empresas, ilustrando o poder da personalização de marca. Este vídeo deve adotar uma estética limpa e profissional com cores e logotipos da marca, complementado por uma narração de IA autoritária, mas amigável, demonstrando como os avatares de IA da HeyGen podem incorporar consistentemente a persona de uma marca.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial envolvente de 45 segundos voltado para empreendedores ocupados e educadores, simplificando o processo de criação de conteúdo. O estilo visual deve ser moderno e direto, utilizando texto animado e iconografia com uma voz de IA clara e concisa, focando na eficiência de converter Texto em vídeo a partir de um roteiro usando o gerador de explicações automatizado da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um clipe promocional cativante de 15 segundos para profissionais de marketing digital e marcas de e-commerce, enfatizando a entrega de conteúdo de vídeo personalizado. Este vídeo curto deve ser acelerado com cortes rápidos, texto impactante na tela e uma trilha sonora de fundo energética, demonstrando a capacidade da HeyGen de redimensionar proporções e exportar para se adequar a várias plataformas de redes sociais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicações Automatizado

Transforme suas ideias em vídeos explicativos envolventes com automação impulsionada por IA, economizando tempo e recursos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo no gerador de explicações automatizado. Nossa IA processará seu texto, gerando automaticamente cenas iniciais e preparando seu conteúdo para narrativa visual.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou mensagem. Personalize sua aparência e sincronize-os com seu roteiro para uma apresentação personalizada e envolvente.
3
Step 3
Adicione Melhorias e Narrações
Refine ainda mais seu vídeo explicativo adicionando música de fundo, visuais da biblioteca de mídia e narrações de IA. Utilize o recurso de geração de narração para narrar seu roteiro com uma voz de som natural.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo explicativo e prepare-o para distribuição. Utilize opções de exportação em vários formatos para baixar seu vídeo em várias proporções e tipos de arquivo, pronto para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios de Vídeo Explicativos de Alto Desempenho

Desenvolva anúncios de vídeo gerados por IA impactantes em minutos para explicar produtos ou serviços de forma eficaz e impulsionar o desempenho.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen apoia a produção criativa de vídeos, especialmente para conteúdo de formato curto?

A HeyGen capacita criadores a produzir conteúdo de vídeo envolvente e personalizado, incluindo Shorts gerados por IA, aproveitando uma ampla gama de modelos de vídeo e avatares de IA. Seus robustos controles de marca garantem que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com suas necessidades de personalização de marca.

Quais tipos de avatares de IA estão disponíveis na plataforma da HeyGen?

A HeyGen apresenta uma seleção diversificada de avatares de IA de alta qualidade, trazendo um toque profissional e humano aos seus projetos de gerador de vídeo de IA. Esses avatares impulsionados por IA podem ser personalizados para transmitir sua mensagem de forma eficaz em vários vídeos explicativos ou de treinamento.

Os vídeos da HeyGen podem ser personalizados para refletir a identidade única da minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que você integre facilmente seu logotipo e cores da marca em qualquer modelo de vídeo. Isso garante que todo o seu conteúdo de vídeo impulsionado por IA mantenha uma identidade de marca consistente e profissional por meio de personalização de marca perfeita.

A HeyGen oferece recursos para distribuir vídeos em vários canais de redes sociais?

Sim, a HeyGen simplifica a criação e otimização de conteúdo para plataformas de redes sociais com suas opções de exportação em vários formatos e redimensionamento de proporções. Você pode facilmente gerar Shorts gerados por IA e outros conteúdos de vídeo otimizados para diversos canais de redes sociais, garantindo ampla distribuição multiplataforma.

