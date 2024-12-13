Gerador Automático de Vídeo: Crie Vídeos Instantaneamente

Produza vídeos profissionais para redes sociais sem esforço. Converta seus roteiros em vídeos dinâmicos com nosso avançado recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto dinâmico de 90 segundos voltado para empresas de e-commerce e gerentes de produto, apresentando novos recursos usando um gerador de vídeo AI. Empregue um estilo visual moderno e dinâmico com animações sutis e sobreposições de produtos, acompanhado por uma voz amigável, mas autoritária, utilizando vozes AI realistas. Este vídeo deve ilustrar como os avatares AI personalizados da HeyGen podem apresentar informações complexas sobre produtos de forma clara e envolvente, cativando os espectadores e explicando especificações técnicas sem a necessidade de um apresentador humano na tela.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial conciso de 45 segundos para criadores de conteúdo independentes e gerentes de mídias sociais, ilustrando a facilidade de usar um editor de vídeo online para criação rápida de conteúdo. O vídeo deve adotar um estilo visual rápido e envolvente, com cortes rápidos, gráficos vibrantes e sobreposições de texto impactantes, tudo apoiado por música de fundo energética e legendas claras. Destaque como a geração integrada de Legendas da HeyGen simplifica o processo de edição, garantindo que seu conteúdo de mídia social seja acessível e envolvente em todas as plataformas, mesmo quando visualizado sem som.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo técnico abrangente de 2 minutos destinado a desenvolvedores e usuários técnicos interessados em software de criação de vídeo e automação. A apresentação visual deve consistir em gravações detalhadas de tela, diagramas de fluxo de trabalho e visualizações de dados, acompanhados por uma narração conhecedora e calma que guia os espectadores por processos intrincados. Enfatize como o recurso de geração de Narração da HeyGen permite a articulação precisa de conceitos técnicos, tornando simples a criação de tutoriais e documentação em vídeo de alta qualidade gerados por AI sem equipamento de estúdio.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador Automático de Vídeo

Transforme seu texto em vídeos envolventes com AI sem esforço, economizando tempo e recursos para a criação de conteúdo atraente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro ou texto. Nossa plataforma utiliza capacidades de Texto para vídeo a partir de roteiro para converter instantaneamente suas palavras em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Navegue e escolha a partir de uma biblioteca diversificada de Modelos e cenas para encontrar o cenário visual perfeito que complementa sua mensagem.
3
Step 3
Refine Seu Áudio
Enriqueça seu vídeo com narração profissional usando nosso recurso de geração de Narração, selecionando entre vários tons realistas para transmitir sua mensagem claramente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, utilize facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para baixar seu vídeo gerado por AI no formato desejado para compartilhamento imediato em plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produção Escalável de Conteúdo Educacional

Automatize a criação de cursos em vídeo diversos e acessíveis, alcançando um público global e melhorando experiências de aprendizado de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos AI para os usuários?

A HeyGen atua como um avançado "gerador automático de vídeo", capacitando os usuários a transformar "sugestões de texto" em conteúdo de vídeo "gerado por AI" profissional com facilidade. Sua plataforma intuitiva simplifica todo o processo de "software de criação de vídeo".

Posso personalizar os visuais e avatares AI dentro da HeyGen?

Sim, a HeyGen permite ampla personalização do seu conteúdo de "vídeo gerado por AI". Você pode selecionar e personalizar vários "avatares personalizados" e utilizar controles de branding para garantir que seus visuais se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

Quais recursos avançados de narração e legendas a HeyGen oferece?

A HeyGen oferece capacidades sofisticadas de "geração de narração", incluindo uma seleção de "vozes AI realistas" que podem ser personalizadas para corresponder ao seu roteiro. Além disso, gera automaticamente "legendas" precisas para melhorar a acessibilidade e o engajamento dos seus "vídeos sem rosto".

A HeyGen suporta saída de vídeo de alta qualidade e opções de edição?

Absolutamente. A HeyGen funciona como um "editor de vídeo online" abrangente, fornecendo ferramentas para refinar seu conteúdo antes da exportação. Você pode alcançar "Resolução de Vídeo HD" e saída de "arquivo MP4 de alta resolução", com redimensionamento de "proporção de aspecto" flexível para se adequar a várias plataformas como "YouTube Shorts" e "conteúdo de mídia social".

