Gerador de Vídeo Automatizado: Crie Vídeos de IA Impressionantes Rápido

Transforme roteiros em vídeos envolventes com geração de texto para vídeo com IA para conteúdo de alta qualidade sem esforço.

Desenvolva um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a profissionais de tecnologia, ilustrando uma arquitetura de software complexa usando um estilo visual limpo e informativo com gráficos modernos e narração clara. Utilize a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar o conteúdo, apresentando um avatar de IA para expor os detalhes técnicos de forma eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para gerentes de projeto e tomadores de decisão de TI, destacando um novo recurso de vídeo com tecnologia de IA. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e profissional, incorporando música de fundo sutil e uma narração articulada. Empregue a geração de narração e legendas do HeyGen para aumentar a clareza e acessibilidade para o público.
Prompt de Exemplo 2
Crie um módulo de treinamento de 2 minutos para instrutores corporativos e criadores de conteúdo de e-learning, detalhando os benefícios de um gerador de vídeo automatizado na simplificação dos fluxos de trabalho de criação de conteúdo. O vídeo deve ter um estilo visual educacional e calmo, apresentando um avatar de IA humanizado apresentando as informações. Aproveite os avatares de IA do HeyGen e os Templates e cenas pré-fabricados para uma produção polida.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 45 segundos para redes sociais para especialistas em marketing anunciando uma atualização de produto técnico, projetado para ser dinâmico e impactante com áudio nítido e edições rápidas. O conteúdo deve destacar a saída perfeita em um arquivo MP4. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen e o acesso a uma biblioteca de mídia/estoque abrangente para criar vídeos curtos visualmente atraentes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Automatizado

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com um gerador automatizado. Siga estas etapas para criar conteúdo de vídeo envolvente de forma rápida e eficiente.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro ou texto desejado no gerador. A IA então usará esse conteúdo para seu vídeo, utilizando sua capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para estabelecer a base.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Você também pode integrar seus próprios meios ou ativos de estoque para personalizar o estilo visual do seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Melhorias
Melhore seu vídeo com narrações geradas automaticamente e legendas precisas. Aplique seus controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizadas, para manter a consistência em todo o seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja completo, visualize-o para garantir que tudo esteja perfeito. Em seguida, exporte seu vídeo de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e Educação Aprimorados

Melhore o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento ao entregar vídeos de treinamento dinâmicos com tecnologia de IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com IA?

O HeyGen é um avançado "gerador de vídeo com IA" que transforma "texto em vídeo a partir de roteiro" de forma eficiente. Este "gerador de vídeo automatizado" simplifica todo o "fluxo de produção de vídeo", permitindo que os usuários criem "saídas de vídeo de alta qualidade" sem habilidades extensas de "edição de vídeo".

O HeyGen pode criar vídeos de avatar de IA a partir de um roteiro?

Sim, o HeyGen permite que você gere facilmente conteúdo de "vídeo com tecnologia de IA" apresentando "avatares digitais" a partir de seus roteiros. Nosso "gerador de vídeo de avatar de IA" suporta "geração de texto para vídeo", dando vida à sua mensagem com "avatares de IA" expressivos.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos gerados por IA no HeyGen?

O HeyGen oferece ampla "personalização" para seus "vídeos gerados por IA", incluindo "templates pré-fabricados", "removedor de fundo de vídeo" e recursos de "legenda automática". Você também pode aproveitar "controles de branding" e uma rica "biblioteca de mídia" para alinhar perfeitamente os vídeos com sua visão.

Quais são as opções de saída e distribuição para vídeos do HeyGen?

O HeyGen permite que você baixe seu conteúdo final de "vídeo com tecnologia de IA" como um "arquivo MP4", garantindo ampla compatibilidade. Isso facilita a "Distribuição Multi-Plataforma" para seus "vídeos gerados por IA", tornando simples compartilhá-los nos canais desejados.

