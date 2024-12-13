Gerador Automatizado de Anúncios em Vídeo: Crie Anúncios Vencedores com IA

Desenhe anúncios 90% mais rápido com avatares de IA, eliminando filmagens e edições para campanhas instantâneas e impactantes.

Crie um anúncio em vídeo energético de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que precisam gerar rapidamente conteúdo de marketing envolvente. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, mostrando um fluxo de trabalho contínuo com um Avatar de IA amigável explicando como é fácil criar anúncios profissionais usando os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen, atuando verdadeiramente como um gerador automatizado de anúncios em vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para profissionais de marketing de performance, enfatizando como criar anúncios vencedores com IA. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e orientado para resultados, demonstrando a rápida criação de múltiplas versões de anúncios. Destaque as capacidades do HeyGen, como a utilização de diversos Modelos e cenas e a geração de conteúdo diretamente de um roteiro usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos voltado para marcas D2C, ilustrando como criar anúncios em vídeo personalizados e impactantes. A estética visual deve ser limpa, informativa e visualmente atraente, usando uma narração clara e articulada. Mostre o poder da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para visuais ricos e fácil adição de Legendas para aumentar o alcance.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio autêntico e curto de 15 segundos para redes sociais, direcionado a criadores de conteúdo, demonstrando como um Avatar de IA pode dar vida a um conceito de Vídeo UGC de IA. O estilo visual deve ser envolvente e relacionável, com um tom de áudio casual, mas profissional. Ilustre a flexibilidade do redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para se adequar a várias plataformas, apresentando um avatar de IA diversificado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Gerador Automatizado de Anúncios em Vídeo

Crie facilmente anúncios em vídeo cativantes adaptados para qualquer plataforma. Nosso criador de anúncios em vídeo com IA lida com roteiros, visuais e narrações, capacitando você a gerar anúncios vencedores sem filmagem ou edição.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de anúncio. Nosso gerador automatizado de anúncios em vídeo também pode ajudar a gerar automaticamente roteiros e visuais, transformando seu texto diretamente em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça seu anúncio escolhendo de uma biblioteca diversificada de Avatares de IA, mídia de estoque ou carregando seus próprios ativos. Escolha o visual perfeito para transmitir sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Personalize Seu Anúncio
Refine seu vídeo com opções como clones de voz, legendas e elementos de marca. Crie facilmente múltiplas versões de anúncios para testar diferentes mensagens e públicos.
4
Step 4
Gere e Exporte
Produza anúncios em vídeo de alta qualidade em várias proporções. Com nosso criador de anúncios em vídeo com IA, não é necessária filmagem ou edição, permitindo que você implemente rapidamente suas campanhas em várias plataformas.

Casos de Uso

Histórias de Sucesso de Clientes Potencializadas por IA

Desenvolva histórias de sucesso de clientes autênticas e vídeos UGC de IA que constroem confiança e persuadem seu público de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar anúncios vencedores com IA?

O HeyGen é um gerador automatizado de anúncios em vídeo que utiliza ferramentas baseadas em IA para ajudar você a criar anúncios impactantes. Você pode produzir facilmente conteúdo de vídeo UGC de IA envolvente e anúncios em vídeo personalizados projetados para capturar a atenção do público e entregar resultados reais.

Quais recursos criativos baseados em IA o HeyGen oferece para anúncios em vídeo?

O HeyGen fornece Avatares de IA avançados e Atores de IA para dar vida aos seus roteiros, juntamente com roteiros e visuais gerados automaticamente. Você também pode utilizar clones de voz e escolher entre vários modelos de vídeo para personalizar suas produções criativas de forma eficiente.

É possível gerar múltiplas versões de anúncios e personalizá-las com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite que você gere múltiplas versões de anúncios rapidamente, possibilitando testes criativos diversos para suas campanhas. Personalize facilmente anúncios em vídeo com as cores da sua marca, música e uma ampla gama de avatares e modelos, garantindo que cada vídeo reflita sua mensagem única.

O HeyGen elimina a necessidade de filmagem e edição complexa de vídeos?

Sim, o HeyGen simplifica drasticamente a criação de anúncios em vídeo, não exigindo filmagem ou edição graças ao seu editor intuitivo de arrastar e soltar. Isso permite que proprietários de empresas e agências de marketing gerem ativos instantaneamente e otimizem seu fluxo de trabalho para uma produção de conteúdo eficiente.

