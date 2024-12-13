Gerador Automatizado de Anúncios em Vídeo: Crie Anúncios Vencedores com IA
Desenhe anúncios 90% mais rápido com avatares de IA, eliminando filmagens e edições para campanhas instantâneas e impactantes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para profissionais de marketing de performance, enfatizando como criar anúncios vencedores com IA. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e orientado para resultados, demonstrando a rápida criação de múltiplas versões de anúncios. Destaque as capacidades do HeyGen, como a utilização de diversos Modelos e cenas e a geração de conteúdo diretamente de um roteiro usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos voltado para marcas D2C, ilustrando como criar anúncios em vídeo personalizados e impactantes. A estética visual deve ser limpa, informativa e visualmente atraente, usando uma narração clara e articulada. Mostre o poder da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para visuais ricos e fácil adição de Legendas para aumentar o alcance.
Desenhe um anúncio autêntico e curto de 15 segundos para redes sociais, direcionado a criadores de conteúdo, demonstrando como um Avatar de IA pode dar vida a um conceito de Vídeo UGC de IA. O estilo visual deve ser envolvente e relacionável, com um tom de áudio casual, mas profissional. Ilustre a flexibilidade do redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para se adequar a várias plataformas, apresentando um avatar de IA diversificado.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Avaliações
Como Funciona Seu Gerador Automatizado de Anúncios em Vídeo
Crie facilmente anúncios em vídeo cativantes adaptados para qualquer plataforma. Nosso criador de anúncios em vídeo com IA lida com roteiros, visuais e narrações, capacitando você a gerar anúncios vencedores sem filmagem ou edição.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação Rápida de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo impactantes com IA, impulsionando resultados superiores e aumentando a eficácia da campanha em várias plataformas.
Anúncios em Vídeo Envolventes para Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos e clipes para redes sociais que chamam a atenção e impulsionam o engajamento para suas campanhas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar anúncios vencedores com IA?
O HeyGen é um gerador automatizado de anúncios em vídeo que utiliza ferramentas baseadas em IA para ajudar você a criar anúncios impactantes. Você pode produzir facilmente conteúdo de vídeo UGC de IA envolvente e anúncios em vídeo personalizados projetados para capturar a atenção do público e entregar resultados reais.
Quais recursos criativos baseados em IA o HeyGen oferece para anúncios em vídeo?
O HeyGen fornece Avatares de IA avançados e Atores de IA para dar vida aos seus roteiros, juntamente com roteiros e visuais gerados automaticamente. Você também pode utilizar clones de voz e escolher entre vários modelos de vídeo para personalizar suas produções criativas de forma eficiente.
É possível gerar múltiplas versões de anúncios e personalizá-las com o HeyGen?
Absolutamente, o HeyGen permite que você gere múltiplas versões de anúncios rapidamente, possibilitando testes criativos diversos para suas campanhas. Personalize facilmente anúncios em vídeo com as cores da sua marca, música e uma ampla gama de avatares e modelos, garantindo que cada vídeo reflita sua mensagem única.
O HeyGen elimina a necessidade de filmagem e edição complexa de vídeos?
Sim, o HeyGen simplifica drasticamente a criação de anúncios em vídeo, não exigindo filmagem ou edição graças ao seu editor intuitivo de arrastar e soltar. Isso permite que proprietários de empresas e agências de marketing gerem ativos instantaneamente e otimizem seu fluxo de trabalho para uma produção de conteúdo eficiente.