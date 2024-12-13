Gerador de Vídeo Tutorial Automatizado: Crie Guias Instantaneamente

Crie rapidamente vídeos tutoriais profissionais a partir de qualquer roteiro usando geração avançada de texto para vídeo.

Imagine um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para equipes de L&D, demonstrando como criar conteúdo de integração envolvente de forma eficiente. O estilo visual deve ser profissional e convidativo, utilizando um avatar de IA amigável para guiar os novos contratados pelas políticas da empresa, complementado por uma geração de narração clara. Este segmento deve destacar o poder de um gerador de vídeo tutorial automatizado.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um tutorial conciso de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando a rápida criação de material promocional. A estética do vídeo deve ser dinâmica e limpa, com cortes rápidos e sobreposições gráficas vibrantes, impulsionada por uma voz moderna de IA. Foque na facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo completo usando capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro e modelos disponíveis.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos direcionado a criadores de conteúdo, explicando o papel crítico da acessibilidade em vídeos de treinamento. Visualmente, deve ser limpo e preciso, demonstrando o processo intuitivo de adicionar legendas a qualquer projeto. O áudio contará com uma voz articulada de IA, enfatizando a conveniência deste recurso do editor de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma demonstração de 2 minutos para profissionais de marketing sobre como reaproveitar mídia existente para diferentes plataformas. O estilo visual e de áudio deve ser criativo e acelerado, ilustrando como transformar filmagens padrão usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para mídias sociais. Mostre a integração perfeita da sua própria biblioteca de mídia/suporte de estoque com este gerador de vídeo de IA para adaptar o conteúdo de forma eficiente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeo Tutorial Automatizados

Transforme suas ideias em vídeos tutoriais envolventes com ferramentas alimentadas por IA, perfeitas para integração, treinamento e mídias sociais.

1
Step 1
Forneça Seu Conteúdo
Comece colando seu roteiro ou usando "prompts de texto" para gerar suas cenas iniciais de vídeo, estabelecendo a base para seu tutorial.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Aumente o engajamento escolhendo entre diversos "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo, ou escolha entre modelos profissionais para uma configuração rápida.
3
Step 3
Ajuste Áudio e Acessibilidade
Gere automaticamente "narrações de IA" realistas para seu roteiro. Opcionalmente, adicione legendas para garantir que sua mensagem seja acessível a todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Utilize as "ferramentas de edição" integradas para aperfeiçoar seu vídeo, depois exporte-o em vários formatos e proporções de aspecto adequados para mídias sociais ou plataformas internas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhorar Integração de Funcionários e L&D

.

Eleve seus programas de treinamento e iniciativas de L&D com vídeos dinâmicos de IA, aumentando significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento entre os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais usando IA?

O HeyGen atua como um gerador de vídeo de IA avançado, permitindo que os usuários transformem um roteiro em vídeos tutoriais dinâmicos. Ele utiliza avatares de IA realistas e narrações sofisticadas de IA para automatizar o processo de produção de vídeo de forma eficiente.

Quais ferramentas de edição o HeyGen oferece para personalizar vídeos de treinamento?

O HeyGen oferece ferramentas de edição abrangentes, incluindo opções para legendas, controles de branding e ajustes de cena, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam polidos e profissionais. Você pode facilmente integrar seu logotipo e cores da marca para manter a consistência.

O HeyGen pode adaptar vídeos para diferentes plataformas como mídias sociais?

Sim, o HeyGen oferece redimensionamento flexível de proporção de aspecto e uma variedade de modelos para otimizar seus vídeos para várias plataformas, incluindo mídias sociais. Isso permite a distribuição eficiente do seu conteúdo sem a necessidade de reedições extensas.

Como posso criar um vídeo no HeyGen usando apenas um roteiro?

O HeyGen funciona como um gerador intuitivo de texto para vídeo, onde você simplesmente insere seu roteiro, e o editor de vídeo de IA o transforma em um vídeo completo. Você pode escolher entre vários avatares de IA e opções de geração de narração para dar vida aos seus prompts de texto de forma perfeita.

