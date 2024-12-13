Gerador de Vídeos de Treinamento Automatizado: Crie Cursos Mais Rápido

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes para equipes de L&D usando Avatares de IA realistas para aumentar o engajamento dos funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para equipes de operações, detalhando os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) atualizados, que podem ser gerados de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, instrutivo e apresentar visuais passo a passo acompanhados por uma narração precisa e informativa, servindo como documentação essencial de vídeo gerado por IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de treinamento abrangente de 2 minutos direcionado a funcionários técnicos aprendendo novas funcionalidades de software, aproveitando a geração de narração do HeyGen para narrar processos complexos com clareza. Este vídeo precisa de gravações de tela envolventes e sobreposições gráficas informativas, tudo apresentado com uma voz consistente e autoritária, demonstrando o poder de uma plataforma de IA generativa para criar vídeos de treinamento robustos.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma série de vídeos tutoriais dinâmicos de 45 segundos para usuários finais, mostrando guias rápidos de recursos de software empregando os diversos modelos e cenas do HeyGen. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente atraente, acompanhado por áudio conciso e música de fundo animada, demonstrando como criar rapidamente vídeos de treinamento com um Gerador de Vídeo de IA.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento Automatizado

Simplifique a criação de vídeos de treinamento e documentação profissionais com um Gerador de Vídeo de IA, transformando informações complexas em conteúdo envolvente e fácil de entender.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. Nossa plataforma de IA generativa transforma seu roteiro em um vídeo gerado por IA, simplificando a criação inicial de conteúdo para seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Modelo
Escolha entre uma variedade de Avatares de IA para apresentar seu material. Melhore o apelo visual e a estrutura do seu vídeo aplicando Modelos profissionalmente projetados para diversos casos de uso.
3
Step 3
Personalize a Narração e Adicione Legendas
Ajuste a narração com Narrações de IA avançadas, selecionando o tom e estilo perfeitos. Garanta acessibilidade e clareza adicionando facilmente Legendas ao seu vídeo de treinamento.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use o gerador de vídeos de treinamento automatizado para finalizá-lo. Exporte seu vídeo gerado por IA de alta qualidade em vários formatos, pronto para Integração de Funcionários ou outras necessidades das equipes de L&D.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Treinamento

Aproveite a IA para criar conteúdo de treinamento dinâmico que aumenta o engajamento dos alunos e melhora a retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos por IA?

HeyGen é um poderoso "Gerador de Vídeos de IA" e "plataforma de IA generativa" que permite aos usuários transformar texto em "vídeos gerados por IA" envolventes sem esforço. Ele utiliza "Avatares de IA" avançados e "Narrações de IA" para criar conteúdo profissional sem edição complexa.

Quais "Ferramentas de Criação de Vídeo" o HeyGen oferece para "vídeos de treinamento"?

HeyGen fornece abrangentes "Ferramentas de Criação de Vídeo", incluindo "Avatares de IA", "geradores de texto para vídeo" e "Modelos" personalizáveis. Esses recursos agilizam o processo para as "equipes de L&D" "criarem vídeos de treinamento" e "documentação de vídeo gerada por IA" de forma eficiente.

O HeyGen pode criar "documentação de vídeo gerada por IA" a partir de um roteiro?

Sim, o HeyGen é um "gerador de vídeos de treinamento automatizado" projetado para produzir "documentação de vídeo gerada por IA" a partir do seu roteiro. Basta inserir seu texto, e a "plataforma de IA generativa" do HeyGen criará um vídeo profissional completo com "Avatares de IA" e "Narrações de IA".

Como posso personalizar o conteúdo "gerado por IA" dentro do HeyGen?

O "Editor" do HeyGen oferece amplas opções de personalização para o seu conteúdo "gerado por IA". Você pode aplicar "controles de Branding" como logotipos e cores, integrar mídia de uma "Biblioteca de Mídia" e utilizar vários "Modelos" para garantir que seus vídeos atendam às suas necessidades específicas.

