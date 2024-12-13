Gerador de Vídeos de Vendas Automatizados: Personalize e Escale

Crie vídeos de vendas personalizados em escala usando avatares AI para engajar cada lead.

Gere um vídeo técnico de 1 minuto para gerentes de operações de vendas, ilustrando como o HeyGen pode "Automatizar fluxos de trabalho de vendas tediosos" integrando-se com sistemas existentes. O estilo visual deve ser altamente profissional e orientado por dados, usando gráficos limpos e demonstrações de interface, acompanhados por uma narração precisa e autoritária. Destaque como os usuários podem aproveitar o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para criar instantaneamente vídeos de alcance personalizado, simplificando o ciclo de vendas e potencialmente integrando-se à "Integração com CRM" para entrega automatizada.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de visão geral técnica de 90 segundos voltado para profissionais de TI e desenvolvedores que exploram soluções robustas de "plataforma de vídeo AI". O design visual deve ser avançado e limpo, apresentando visualizações de dados e animações sutis que enfatizam a tecnologia AI subjacente, complementadas por uma narração composta e inteligente. O vídeo deve detalhar como os "Avatares AI" do HeyGen oferecem realismo e personalização incomparáveis, destacando a "escalabilidade" e a capacidade técnica da plataforma para implantações em nível empresarial.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de liderança de pensamento de 2 minutos para gerentes de produto e líderes de inovação, discutindo o potencial transformador de uma "plataforma de automação de vendas AI". A abordagem visual deve ser dinâmica e envolvente, mostrando várias aplicações com telas divididas e cortes rápidos, enquanto o áudio apresenta uma narração confiante e persuasiva demonstrando as capacidades da plataforma. Enfatize como o HeyGen garante "saída de vídeo de alta qualidade" em todo o conteúdo gerado, aproveitando sua avançada "Geração de narração" para produzir mensagens de vendas atraentes e localizadas globalmente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional conciso de 45 segundos para treinadores técnicos e especialistas em L&D focados em aprimorar a "capacitação de vendas" através de ferramentas modernas. O estilo visual deve ser claro e direto, utilizando demonstrações na tela e pontos de bala para fácil compreensão, acompanhados por uma narração amigável e instrutiva. Destaque a capacidade do HeyGen de simplificar a criação de "conteúdo de treinamento" crucial, adicionando legendas/captions para acessibilidade e suporte multilíngue, garantindo que todos os membros da equipe possam compreender conceitos complexos rapidamente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Vendas Automatizados

Crie vídeos de vendas personalizados em escala para engajar prospects e otimizar seu alcance de vendas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando sua mensagem de vendas na plataforma. Nosso Gerador de Roteiros AI pode ajudá-lo a criar conteúdo atraente e eficaz.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar AI
Selecione um avatar AI profissional para ser o apresentador do seu vídeo, garantindo uma presença consistente e envolvente na tela para sua mensagem.
3
Step 3
Personalize Visuais e Áudio
Enriqueça seu vídeo com cenas de fundo, adicione sobreposições de texto e gere narrações profissionais, incluindo opções multilíngues, para um alcance mais amplo.
4
Step 4
Exporte e Integre Seu Vídeo
Produza seu vídeo final e integre-o perfeitamente com seu sistema CRM para alimentar campanhas de vendas automatizadas e acompanhar o desempenho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais para Vendas

.

Desenvolva rapidamente conteúdo de vídeo compartilhável para plataformas sociais para expandir o alcance e atrair prospects de vendas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de produção de vídeos com AI?

O HeyGen, como um gerador de vídeos AI líder, simplifica significativamente os fluxos de trabalho de produção de vídeos transformando texto em vídeos profissionais com avatares AI realistas e vozes sintéticas. Esta plataforma impulsionada por AI permite a criação eficiente de vídeos de alta qualidade sem exigir ampla expertise em edição de vídeo.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas CRM existentes para campanhas de vídeo personalizadas?

Sim, o HeyGen oferece capacidades robustas de integração com CRM, capacitando os usuários a automatizar e escalar campanhas de vídeo personalizadas sem esforço. Este recurso melhora a capacitação de vendas ao entregar mensagens de vídeo personalizadas diretamente através do seu CRM atual, aumentando o engajamento e os relacionamentos com os clientes.

Quais são as capacidades do HeyGen para gerar avatares AI realistas e narrações?

O HeyGen se destaca na criação de avatares AI altamente realistas e oferece uma extensa geração de narrações, incluindo opções multilíngues em mais de 140 idiomas. Os usuários podem escolher de uma biblioteca diversificada de avatares AI e personalizar vozes a partir de prompts de texto, garantindo uma experiência de visualização localizada e envolvente.

O HeyGen garante saída de vídeo de alta qualidade com opções de personalização de marca?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para entregar saída de vídeo de alta qualidade, suportando controles de marca completos para representação consistente da marca. Os usuários podem facilmente incorporar logotipos personalizados, cores da marca e ajustar proporções de aspecto para vídeos, garantindo que cada peça de conteúdo esteja alinhada com a identidade da marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo