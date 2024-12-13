O HeyGen utiliza Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) sofisticados e IA Generativa avançada para alimentar sua plataforma de conteúdo de IA, permitindo uma Automação de Conteúdo de IA perfeita para a criação de vídeos. Essa base técnica garante avatares de IA e narrações de alta qualidade, tudo enquanto mantém padrões de segurança de nível empresarial para os dados dos usuários.