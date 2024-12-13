Gerador de Vídeos de Negócios Automatizado: Crie Vídeos Profissionais Rápido

Gere vídeos de marketing e treinamento profissionais sem esforço usando avatares de IA realistas, economizando até 90% do seu tempo e custo.

Imagine produzir um vibrante vídeo de marketing de 60 segundos para o seu novo produto, direcionado a proprietários de pequenas empresas ocupados que precisam entender rapidamente a proposta de valor de um gerador de vídeos de negócios automatizado. Visualmente, pense em gráficos limpos e dinâmicos e clipes curtos e impactantes mostrando as características do produto, acompanhados por uma narração animada e confiante. Você pode alcançar isso facilmente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar suas ideias em conteúdo multimídia envolvente sem edição complexa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional, mas acessível, de 45 segundos especificamente para equipes de vendas e criadores de conteúdo, demonstrando como personalizar o alcance em escala. Imagine um estilo visual elegante e moderno com um avatar de IA amigável e envolvente apresentando os principais benefícios, garantindo uma voz de marca consistente através da geração de narração da HeyGen. Isso capacita os usuários a criar avatares digitais personalizados para várias campanhas, aumentando o engajamento do cliente com um toque pessoal.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento informativo de 90 segundos projetado para departamentos de RH e treinadores corporativos, ilustrando um novo processo de integração de funcionários. Este vídeo deve apresentar um estilo visual claro e instrutivo com texto na tela reforçando os pontos principais, complementado por uma narração calma e autoritária. Com o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, você pode facilmente integrar visuais relevantes e garantir acessibilidade para todos os aprendizes através de legendas automáticas, tornando a criação de vídeos de treinamento essenciais simples.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo cativante de 30 segundos para redes sociais voltado para gerentes de redes sociais e influenciadores, mostrando como eles podem gerar rapidamente conteúdo atraente. A estética visual deve ser rápida, moderna e vibrante, com mudanças rápidas de cena ao som de música de fundo energética. Aproveite o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizar o vídeo para várias plataformas, tornando simples para qualquer usuário de gerador de vídeo de IA criar vídeos de redes sociais com aparência profissional que chamam a atenção.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Negócios Automatizado

Transforme suas ideias em vídeos de negócios profissionais com IA sem esforço, simplificando seu processo de criação de conteúdo e aumentando o engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. Nossa plataforma utiliza capacidades avançadas de texto para vídeo para converter suas palavras em conteúdo visual atraente.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA e Modelo
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA realistas para representar sua marca, depois escolha um modelo profissional para corresponder ao propósito do seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Marca e Mídia
Enriqueça seu vídeo incorporando controles de marca como logotipos e cores, e integre conteúdo multimídia de nossa extensa biblioteca ou de seus uploads.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo de alta qualidade com facilidade, utilizando o redimensionamento de proporção para várias plataformas, depois exporte e compartilhe-o sem problemas em seus canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Materiais de Treinamento e Aprendizado

Desenvolva vídeos de treinamento dinâmicos gerados por IA que melhoram significativamente o engajamento dos aprendizes e a retenção de conhecimento para sua força de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de IA a partir de texto?

A HeyGen capacita os usuários a transformar facilmente texto em vídeos de IA atraentes. Aproveite nosso avançado gerador de vídeos de IA e uma ampla gama de Avatares de IA para criar vídeos de qualidade de estúdio sem edição complexa. Este processo simplificado torna a geração de vídeos automatizados acessível para todas as suas necessidades de conteúdo multimídia.

Posso personalizar vídeos com a identidade da minha marca usando a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece opções robustas de personalização, permitindo que você integre a identidade da sua marca de forma perfeita. Utilize fundos personalizados, adicione seu logotipo e controle as cores para garantir que cada vídeo de marketing reflita o estilo e a mensagem únicos da sua empresa.

Que tipos de conteúdo multimídia a HeyGen pode ajudar a criar de forma eficiente?

A HeyGen é um gerador de vídeos de negócios automatizado projetado para criação de conteúdo diversificado. Produza facilmente vídeos de redes sociais de alta qualidade, vídeos de marketing envolventes e vídeos de treinamento informativos com nossa plataforma intuitiva. Isso ajuda as equipes a economizar tempo significativo na produção de vídeos.

A HeyGen oferece avatares de IA realistas e narrações para projetos de vídeo?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla seleção de avatares digitais realistas e suporta geração de narração rica em mais de 140 idiomas. Você pode até criar seu próprio Avatar de IA expressivo para personalizar seu conteúdo de vídeo, garantindo áudio poderoso e sincronizado para cada projeto.

