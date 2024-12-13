Imagine produzir um vibrante vídeo de marketing de 60 segundos para o seu novo produto, direcionado a proprietários de pequenas empresas ocupados que precisam entender rapidamente a proposta de valor de um gerador de vídeos de negócios automatizado. Visualmente, pense em gráficos limpos e dinâmicos e clipes curtos e impactantes mostrando as características do produto, acompanhados por uma narração animada e confiante. Você pode alcançar isso facilmente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar suas ideias em conteúdo multimídia envolvente sem edição complexa.

Gerar Vídeo