Desenvolva um vídeo de treinamento de auditoria de 1 minuto para novos analistas financeiros que estão entrando no ambiente de aprendizagem corporativa, introduzindo os princípios básicos de auditoria. O estilo visual deve ser profissional e acolhedor, apresentando diversos avatares de IA que oferecem explicações claras e concisas com uma narração calma e autoritária, estabelecendo uma base sólida para sua jornada.

Crie um vídeo de treinamento de 2 minutos focado nas atualizações recentes de conformidade para profissionais de RH e oficiais de conformidade, destacando mudanças críticas nas regulamentações. Este vídeo deve empregar um estilo visual limpo e informativo com texto na tela e legendas acessíveis, garantindo clareza para diversos aprendizes com uma voz clara e direta gerada a partir de um texto-para-vídeo preciso, enfatizando a precisão.
Produza um vídeo de treinamento envolvente de 90 segundos para todos os funcionários, desmistificando processos comuns de auditoria e sua importância, visando melhorar a compreensão organizacional geral. Utilize modelos dinâmicos e cenas da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar ideias complexas, acompanhadas por uma trilha sonora animada e encorajadora e animações vibrantes e fáceis de seguir para tornar o aprendizado divertido e melhorar a retenção.
Desenhe um vídeo instrucional de 45 segundos para gerentes de treinamento e especialistas em L&D, demonstrando o processo contínuo de exportação de conteúdo de treinamento de auditoria para integração em LMS. O estilo visual deve ser elegante e funcional, usando gravações de tela e gráficos concisos, com uma narração precisa e técnica. Crucialmente, mostre a flexibilidade de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para se adequar a várias plataformas, garantindo a prontidão do conteúdo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de Auditoria

Simplifique a criação de vídeos de treinamento de auditoria envolventes e em conformidade com a plataforma de IA do HeyGen, simplificando tópicos complexos para sua equipe.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Cole seu roteiro de treinamento de auditoria no HeyGen. Nossa plataforma gerará automaticamente conteúdo de vídeo a partir do seu texto, garantindo uma mensagem consistente em todos os módulos usando texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para entregar seu conteúdo de treinamento de auditoria. Isso aumenta o engajamento e torna os procedimentos de auditoria complexos mais acessíveis para seus aprendizes.
Step 3
Personalize e Marque Seu Vídeo
Aplique os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos de treinamento de auditoria estejam perfeitamente alinhados com a identidade e os padrões corporativos.
Step 4
Exporte para Compartilhamento Fácil
Exporte seu vídeo de treinamento de auditoria concluído em vários formatos, incluindo SCORM, para integração perfeita com seu Sistema de Gestão de Aprendizagem existente e distribuição eficiente.

Desmistifique Procedimentos de Auditoria Complexos

Aproveite a criação de vídeos com IA para desmembrar conceitos de auditoria intrincados em módulos de treinamento facilmente compreensíveis e digeríveis.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de auditoria?

HeyGen, uma plataforma avançada de vídeo com IA, simplifica a produção de vídeos de treinamento de auditoria convertendo texto em vídeo a partir de um roteiro com avatares de IA realistas e geração de narração. Você também pode adicionar facilmente legendas para melhorar a acessibilidade dos seus vídeos de treinamento.

O HeyGen pode personalizar vídeos de aprendizagem corporativa com branding específico?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa diretamente nos modelos e cenas de vídeo. Você também pode utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto e uma biblioteca de mídia/suporte de estoque abrangente para personalizar totalmente seu conteúdo de aprendizagem corporativa.

Quais integrações técnicas o HeyGen oferece para distribuir conteúdo de treinamento de funcionários?

O HeyGen suporta integração contínua com LMS e exportação SCORM, permitindo a distribuição eficiente dos seus vídeos de treinamento de funcionários dentro dos sistemas de aprendizagem corporativa existentes. Além disso, a plataforma oferece um player de vídeo multilíngue e legendas para expandir seu alcance de treinamento globalmente.

O HeyGen oferece recursos de edição de vídeo seguros e abrangentes?

O HeyGen oferece um Editor de Vídeo com IA intuitivo com capacidades avançadas, como edição baseada em texto e ferramentas de editor de transcrição para modificações precisas. A plataforma é construída com medidas de segurança robustas, incluindo conformidade com SOC 2 e GDPR, garantindo a propriedade e proteção dos dados para todo o seu conteúdo de vídeo.

