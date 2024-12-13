Gerador de Vídeos de Treinamento em Áudio: Crie Cursos Envolventes

Crie vídeos de treinamento envolventes a partir de seus roteiros com geração de Narração por IA, entregando experiências de treinamento profissionais e impactantes instantaneamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo elegante de 30 segundos para introdução de produto, direcionado a proprietários de pequenas empresas, destacando os principais benefícios de um novo serviço. Empregue um estilo visual profissional e limpo, complementado por uma narração suave e calorosa para transmitir confiança e clareza. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para desenvolvimento rápido e seu recurso de Geração de Narração para criar facilmente um áudio atraente para este explicativo impulsionado por gerador de voz de IA, garantindo uma apresentação de alta qualidade sem edição extensa.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos para gerentes de mídias sociais, oferecendo dicas rápidas sobre otimização de conteúdo. O vídeo deve ser visualmente orientado com gráficos modernos e texto claro na tela, apoiado por uma voz de IA envolvente e animada. Faça pleno uso das Legendas da HeyGen para acessibilidade e seu suporte de Biblioteca de mídia/estoque para aumentar o apelo visual, criando um ativo de vídeos para mídias sociais eficaz que chama a atenção e entrega informações de forma eficiente, mesmo para espectadores sem som.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 20 segundos para comunicação interna, direcionado a equipes de L&D, anunciando uma nova política da empresa ou módulo de microtreinamento. O estilo visual deve ser direto e profissional, apresentando uma voz de IA autoritária, mas acessível. Utilize o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen para garantir que se ajuste a várias plataformas internas e aproveite sua Geração de Narração para áudio consistente e de alta qualidade, criando uma atualização de vídeos de treinamento eficiente e facilmente digerível para todos os funcionários.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento em Áudio

Crie vídeos de treinamento profissionais de forma integrada com nosso gerador de vídeos de IA. Transforme texto em visuais dinâmicos e áudio envolvente, perfeito para equipes de L&D.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu material de treinamento como texto. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma suas palavras em um vídeo fundamental, facilitando a construção de experiências de treinamento abrangentes.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar visualmente seu conteúdo. Esses apresentadores digitais aumentam o engajamento e transmitem sua mensagem de forma profissional, perfeito para diversos vídeos de treinamento.
3
Step 3
Gere Narrações Naturais
Aproveite nossa avançada geração de Narração para adicionar narração com som natural aos seus vídeos de treinamento. Essa capacidade permite que você crie facilmente áudio de alta qualidade, essencial para um aprendizado eficaz.
4
Step 4
Aplique Legendas Claras
Garanta que seu conteúdo de treinamento seja acessível e claro adicionando Legendas. Este recurso crucial auxilia na compreensão e retenção, tornando seus vídeos eficazes para todos os aprendizes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Treinamentos Complexos

Transforme assuntos complexos como treinamento médico ou técnico em conteúdo de vídeo de IA claro e facilmente compreensível para um aprendizado eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode revolucionar meu processo de criação de vídeos de IA?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA projetado para transformar seus roteiros em conteúdo visual envolvente, tornando todo o processo de criação eficiente e criativo. Com o HeyGen, você pode aproveitar avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo de IA para produzir experiências de treinamento de alta qualidade rapidamente.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para desenvolvimento de conteúdo?

HeyGen oferece um conjunto robusto de ferramentas criativas, incluindo diversos modelos, avatares de IA personalizáveis e ferramentas intuitivas de edição de vídeo para aprimorar seu conteúdo. Você pode gerar facilmente vídeos atraentes para mídias sociais, narrações profissionais e vídeos de treinamento dinâmicos com facilidade.

O HeyGen suporta recursos de áudio abrangentes para produção de vídeo?

Absolutamente, o HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de treinamento em áudio, integrando tecnologia sofisticada de gerador de voz de IA. Nossa plataforma garante narrações de alta qualidade e capacidades precisas de sincronização labial, tornando seu conteúdo de vídeo mais envolvente e impactante.

O HeyGen pode ajudar equipes de L&D a criar vídeos de treinamento eficazes?

Sim, o HeyGen é ideal para equipes de L&D que buscam produzir vídeos de treinamento abrangentes e elevar as experiências de treinamento. Nossa plataforma simplifica a criação de conteúdo de treinamento técnico, oferecendo recursos como legendas geradas por IA e traduções perfeitas para alcançar um público mais amplo.

