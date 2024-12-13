O HeyGen atua como um criador de vídeos de insights de programas atléticos intuitivo, simplificando todo o fluxo de trabalho de criação de conteúdo. Com recursos como modelos pré-desenhados, uma rica biblioteca de mídia e redimensionamento flexível de proporção de aspecto, o HeyGen permite que os usuários produzam vídeos polidos de forma eficiente, desde a análise bruta até a apresentação final.