Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, focando nas informações essenciais de "integração de funcionários". O público-alvo são novos colaboradores que estão se juntando a uma associação profissional. Utilize um estilo visual moderno e limpo com uma paleta de cores vibrante e uma voz amigável e profissional, utilizando os "AI avatars" da HeyGen para transmitir mensagens-chave e apresentar a cultura da empresa de forma eficaz.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de 60 segundos de "treinamento técnico" explicando uma nova funcionalidade no portal de membros da nossa associação. Este vídeo é destinado a membros existentes que precisam entender rapidamente a nova funcionalidade. O estilo visual deve ser altamente ilustrativo com gravações de tela e anotações claras, complementado por uma voz precisa e instrutiva gerada de forma eficiente usando a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para precisão e rapidez.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de anúncio cativante de 30 segundos para nossa equipe de "aprendizado e desenvolvimento", destacando uma série de workshops que está por vir. Este vídeo é destinado a todos os funcionários da associação, visando gerar entusiasmo e participação. Adote um estilo energético e visualmente dinâmico com música de fundo animada, e aproveite a "Geração de narração" da HeyGen para garantir um tom consistente e clareza em várias comunicações internas, tornando o anúncio verdadeiramente "envolvente".
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um guia simples de 45 segundos de "criação de vídeo SOP" demonstrando o novo processo de submissão de despesas. O público inclui todos os funcionários responsáveis por enviar despesas, necessitando de um tutorial claro e passo a passo. A apresentação visual deve ser descomplicada e sequencial, com texto em tela em negrito e uma voz confiante e explicativa. Utilize os "Templates & scenes" pré-construídos da HeyGen para agilizar a produção desta instrução interna vital.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento para Associações

Simplifique a criação de conteúdo de treinamento com ferramentas impulsionadas por AI, produzindo vídeos profissionais e envolventes para sua associação em minutos.

1
Step 1
Crie com um Gerador de Texto-para-Vídeo
Comece inserindo seu roteiro de treinamento ou conteúdo no gerador de texto-para-vídeo. Isso transforma rapidamente seu texto em uma base de vídeo dinâmica para os materiais de aprendizado da sua associação.
2
Step 2
Selecione Seu AI Avatar
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de AI avatars para representar a marca da sua associação. O avatar selecionado entregará visualmente o conteúdo de treinamento, aumentando o engajamento dos aprendizes.
3
Step 3
Adicione Narração Envolvente
Enriqueça seu vídeo com geração de narração realista em vários idiomas. Isso garante uma narração clara e profissional, tornando seus vídeos de treinamento acessíveis e impactantes para um público global.
4
Step 4
Aplique Branding e Finalize
Personalize seu vídeo com nossos controles de branding, adicionando o logotipo e as cores da sua associação para um visual coeso. Uma vez satisfeito, finalize seu vídeo para publicação, pronto para educar seu público.

Casos de Uso

Esclareça Conceitos Complexos no Treinamento

Transforme assuntos complexos em lições em vídeo fáceis de entender, tornando materiais de treinamento complexos acessíveis e envolventes para todos os membros da associação.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para associações?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos de treinamento para associações que simplifica a produção de conteúdo ao utilizar AI Avatars e um poderoso gerador de texto-para-vídeo. Isso permite que os usuários produzam vídeos de treinamento envolventes de forma rápida e eficiente, mesmo sem habilidades extensas de edição.

O HeyGen é adequado para criar vários tipos de conteúdo de aprendizado e desenvolvimento?

Com certeza, o HeyGen é projetado para atender diversas necessidades de aprendizado e desenvolvimento, incluindo a criação eficiente de vídeos SOP, materiais abrangentes de integração de funcionários e treinamentos técnicos detalhados. Suas capacidades de AI generativa permitem a produção rápida de vídeos envolventes para uma força de trabalho híbrida.

O HeyGen permite personalização e branding em vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente nos vídeos de treinamento. Com templates de vídeo de treinamento personalizáveis, uma biblioteca de mídia e geração avançada de narração, seu conteúdo permanece alinhado à marca e impactante.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para uma produção eficiente de vídeos de treinamento?

HeyGen oferece uma solução abrangente de vídeo AI, incluindo AI Avatars, geração de texto-para-vídeo e um Gravador de Tela AI para captura fácil de conteúdo. Ele suporta geração de narração multilíngue e fornece atualizações fáceis, tornando-se uma ferramenta poderosa para equipes de L&D criarem vídeos de treinamento rapidamente.

