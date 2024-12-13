Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, focando nas informações essenciais de "integração de funcionários". O público-alvo são novos colaboradores que estão se juntando a uma associação profissional. Utilize um estilo visual moderno e limpo com uma paleta de cores vibrante e uma voz amigável e profissional, utilizando os "AI avatars" da HeyGen para transmitir mensagens-chave e apresentar a cultura da empresa de forma eficaz.

