Crie um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a treinadores corporativos ou educadores, demonstrando como um criador de vídeos explicativos com IA pode simplificar a criação de módulos de aprendizagem. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando dados ou conceitos de forma clara, complementado por uma narração calma e clara de IA. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para converter rapidamente conteúdo educacional em narrativas envolventes, apresentando avatares dinâmicos de IA para apresentar informações complexas de forma envolvente.

Gerar Vídeo