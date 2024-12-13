Crie um vídeo detalhado de 1 minuto destacando um artista, demonstrando o processo intricado por trás da última obra de um ilustrador digital, direcionado a artistas aspirantes e entusiastas da arte. O estilo visual deve ser limpo e preciso, incorporando visuais passo a passo da evolução da obra, complementados por uma narração calma e informativa gerada diretamente de um roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen. Este vídeo visa iluminar os aspectos técnicos da criação de arte digital.

Gerar Vídeo