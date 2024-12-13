Para editores de vídeo freelancers e designers gráficos que buscam estabelecer sua presença rapidamente, crie um vídeo de 1 minuto que demonstre vividamente o poder das "ferramentas com tecnologia AI" da HeyGen na criação de um "criador de portfólio online" profissional. O estilo visual deve ser animado e profissional, caracterizado por transições rápidas e destaques claros da interface. Uma trilha moderna e inspiradora servirá de pano de fundo para uma narrativa guiada entregue através de "geração de narração" precisa.

