Gerador de Instruções para Aulas de Arte para Lições Envolventes

Gere planos de aula de arte personalizados para os alunos e dê vida a eles com instruções em vídeo dinâmicas usando o texto-para-vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Libere a criatividade em projetos de arte com uma demonstração de 90 segundos que mostra o editor intuitivo de arrastar e soltar. Este vídeo é projetado para instrutores de arte ocupados e desenvolvedores de currículo, utilizando um estilo visual dinâmico e envolvente e um narrador entusiasmado. Destaque os templates e cenas do HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para construir rapidamente planos de aula de arte personalizados para os alunos.
Prompt de Exemplo 2
Explore o futuro do design instrucional com um vídeo de 2 minutos demonstrando o potencial de um gerador de arte de IA para criar pistas visuais. Destinado a designers instrucionais e educadores ansiosos para integrar ferramentas de IA de ponta, o vídeo adotará um estilo visual e auditivo sofisticado e informativo, aproveitando os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen para explicar conceitos complexos de forma clara.
Prompt de Exemplo 3
Aprenda a criar planos de aula gratuitos e de alta qualidade rapidamente em um vídeo de 45 segundos projetado para novos professores de arte ou aqueles com orçamentos limitados. Apresente um estilo visual amigável e acessível com cortes rápidos demonstrando eficiência, acompanhado por um tom útil e encorajador. Enfatize a funcionalidade de texto-para-vídeo do HeyGen e legendas automáticas para garantir que cada instrução seja clara e concisa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Instruções para Aulas de Arte

Crie facilmente planos de aula de arte envolventes e personalizados para sua sala de aula com nosso gerador de instruções intuitivo e alimentado por IA, projetado para professores por especialistas.

1
Step 1
Selecione os Parâmetros da Aula
Os professores selecionam o nível de ensino, a matéria e o tópico desejado da aula. Isso define a base para as instruções de arte geradas por IA.
2
Step 2
Gere Instruções Personalizadas
Nosso Chatbot de IA utiliza seus parâmetros especificados para gerar instruções abrangentes para aulas de arte, completas com objetivos de aprendizagem e atividades envolventes.
3
Step 3
Personalize Seu Plano
Refine seu plano de aula usando o editor intuitivo de arrastar e soltar. Adicione facilmente pistas visuais, faça upload de suas próprias fotos ou escolha de uma biblioteca de imagens de estoque.
4
Step 4
Aplique e Inspire
Aplique seus planos de aula de arte gerados em sala de aula de forma integrada. Capacite os alunos com projetos de arte envolventes que fomentem a criatividade e atendam aos objetivos instrucionais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criar Prompts Dinâmicos de Instrução de Arte

Gere prompts de vídeo curtos e envolventes e pistas visuais para projetos de arte, estimulando a criatividade e guiando os alunos de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar designers instrucionais a criar planos de aula de arte envolventes?

O HeyGen capacita designers instrucionais a transformar planos de aula escritos e instruções de aula de arte em conteúdo de vídeo dinâmico usando avatares de IA avançados e geração de texto-para-vídeo. Isso ajuda os professores a apresentar pistas visuais complexas e prompts de projetos de forma mais eficaz para os alunos.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para criar vídeos de instrução de arte?

O HeyGen oferece um conjunto robusto de opções de personalização, incluindo templates profissionalmente projetados e a capacidade de fazer upload de suas próprias fotos ou utilizar imagens de estoque. Você pode facilmente personalizar suas instruções em vídeo com controles de branding para alinhar com projetos de arte específicos ou templates de planos de aula.

Os professores podem gerar rapidamente conteúdo educacional usando as capacidades de IA do HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que os professores gerem vídeos educacionais de alta qualidade de forma eficiente, aproveitando avatares de IA e tecnologia poderosa de texto-para-vídeo. Isso agiliza a criação de instruções claras para aulas de arte e prompts visuais para os alunos, economizando tempo valioso.

O HeyGen suporta vários formatos para compartilhar planos de aula em vídeo gerados por IA?

O HeyGen suporta redimensionamento flexível de proporção de aspecto e diversas opções de exportação, tornando simples compartilhar seus planos de aula em vídeo gerados por IA em diferentes plataformas. Além disso, legendas e subtítulos automáticos garantem que suas instruções de aula de arte sejam acessíveis a todos os alunos.

