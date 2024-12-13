Crie vídeos impressionantes com o AR Video Maker
Desbloqueie o aprendizado imersivo com nossa plataforma de realidade aumentada e avatares de IA para a criação de conteúdo envolvente.
Explore Exemplos
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único comando em um vídeo completo.
Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Neste vídeo de 2 minutos, educadores e treinadores descobrirão o poder do aprendizado imersivo por meio de plataformas de realidade aumentada. A narrativa se concentrará em como as ferramentas de criação de AR podem transformar métodos de ensino tradicionais integrando imagens-gatilho e a tecnologia ARKit. Com o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, o vídeo apresentará uma história clara e envolvente, apoiada por uma narração profissional, para cativar um público que busca aprimorar seu conteúdo educacional com AR.
Explore o potencial criativo dos criadores de vídeo em AR em um vídeo de 60 segundos voltado para artistas digitais e criadores de conteúdo. Esta narrativa destacará a integração perfeita do ARCore e objetos 3D, demonstrando como essas ferramentas podem elevar a narrativa visual. O vídeo apresentará um estilo visual vibrante e artístico, complementado por uma trilha sonora animada, e utilizará os avatares de IA da HeyGen para dar vida à história, atraindo aqueles que prosperam na inovação e criatividade.
Um mergulho técnico de 75 segundos no mundo das ferramentas de criação de AR aguarda desenvolvedores e profissionais de tecnologia. Este vídeo desvendará as complexidades das plataformas de realidade aumentada, focando nos aspectos técnicos do rastreamento de superfícies e imagens de gatilho. Com o suporte da biblioteca de mídia/acervo da HeyGen, o vídeo apresentará visuais de alta qualidade e uma trilha sonora sofisticada, projetados para envolver um público que busca expandir sua expertise técnica no desenvolvimento de AR.
Motor Criativo
Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construído com Estrutura e Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de Uso
As capacidades do criador de vídeos AR da HeyGen empoderam criadores e educadores a elaborar experiências imersivas utilizando plataformas de realidade aumentada e ferramentas de criação AR. Ao aproveitar objetos 3D, imagens de gatilho e rastreamento de superfície, a HeyGen aprimora o aprendizado e a narrativa, tornando-se uma escolha ideal para aqueles que buscam conteúdo inovador e envolvente.
Crie Anúncios de Alto Impacto com Vídeo IA.
Quickly produce captivating ads using AI video, integrating AR elements for a more immersive viewer experience.
Aprimore o Aprendizado com Cursos Imersivos.
Develop engaging courses that reach global audiences, utilizing AR to create interactive and immersive learning environments.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen aprimora a criação de vídeos em AR?
A HeyGen oferece um robusto criador de vídeos AR que se integra perfeitamente com plataformas de realidade aumentada, permitindo aos usuários criar experiências de aprendizado imersivas. Com ferramentas para incorporar objetos 3D e imagens de gatilho, a HeyGen garante que seu conteúdo AR seja tanto envolvente quanto tecnicamente sólido.
Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para o desenvolvimento de AR?
A HeyGen suporta ferramentas de criação de RA que incluem rastreamento de superfície e compatibilidade com ARKit e ARCore. Essas funcionalidades permitem o posicionamento preciso e a interação de objetos 3D dentro dos seus projetos de realidade aumentada, garantindo um resultado profissional e refinado.
O HeyGen pode ser usado para fins educacionais?
Sim, o HeyGen é ideal para criar experiências de aprendizado imersivas. Ao utilizar seu criador de vídeos AR e plataforma de realidade aumentada, os educadores podem elaborar lições interativas que cativam e educam os alunos através de conteúdo visual envolvente.
Por que escolher a HeyGen para seus projetos de RA?
A HeyGen se destaca com seu conjunto completo de ferramentas de criação de AR, incluindo conversão de texto em vídeo a partir de roteiros e geração de voz. Essas características, combinadas com controles de marca e uma biblioteca de mídia, a tornam uma escolha versátil para qualquer projeto de AR.