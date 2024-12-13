Crie vídeos impressionantes com o AR Video Maker

Desbloqueie o aprendizado imersivo com nossa plataforma de realidade aumentada e avatares de IA para a criação de conteúdo envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único comando em um vídeo completo.

Neste vídeo de 2 minutos, educadores e treinadores descobrirão o poder do aprendizado imersivo por meio de plataformas de realidade aumentada. A narrativa se concentrará em como as ferramentas de criação de AR podem transformar métodos de ensino tradicionais integrando imagens-gatilho e a tecnologia ARKit. Com o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, o vídeo apresentará uma história clara e envolvente, apoiada por uma narração profissional, para cativar um público que busca aprimorar seu conteúdo educacional com AR.
Explore o potencial criativo dos criadores de vídeo em AR em um vídeo de 60 segundos voltado para artistas digitais e criadores de conteúdo. Esta narrativa destacará a integração perfeita do ARCore e objetos 3D, demonstrando como essas ferramentas podem elevar a narrativa visual. O vídeo apresentará um estilo visual vibrante e artístico, complementado por uma trilha sonora animada, e utilizará os avatares de IA da HeyGen para dar vida à história, atraindo aqueles que prosperam na inovação e criatividade.
Um mergulho técnico de 75 segundos no mundo das ferramentas de criação de AR aguarda desenvolvedores e profissionais de tecnologia. Este vídeo desvendará as complexidades das plataformas de realidade aumentada, focando nos aspectos técnicos do rastreamento de superfícies e imagens de gatilho. Com o suporte da biblioteca de mídia/acervo da HeyGen, o vídeo apresentará visuais de alta qualidade e uma trilha sonora sofisticada, projetados para envolver um público que busca expandir sua expertise técnica no desenvolvimento de AR.
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Propósito

Como o Criador de Vídeos em AR Funciona

Crie experiências imersivas com nossa plataforma de realidade aumentada seguindo estes passos simples.

1
Step 1
Crie Sua Cena
Comece utilizando nossas ferramentas de criação de AR para projetar sua cena. Incorpore objetos 3D para dar vida à sua visão, garantindo uma experiência envolvente e interativa.
2
Step 2
Escolha uma Imagem de Gatilho
Selecione uma imagem de gatilho que ativará seu conteúdo de RA. Esta imagem serve como a chave para desbloquear sua experiência de realidade aumentada, facilitando o engajamento dos usuários.
3
Step 3
Aplicar Rastreamento de Superfície
Aprimore seu vídeo de RA aplicando rastreamento de superfície. Esse recurso garante que seus objetos 3D permaneçam ancorados no mundo real, proporcionando uma experiência contínua e realista.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo AR
Assim que seu vídeo AR estiver pronto, utilize nossa plataforma para exportá-lo no formato desejado. Com as opções de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen, você pode compartilhar sua criação facilmente em diversas plataformas.

As capacidades do criador de vídeos AR da HeyGen empoderam criadores e educadores a elaborar experiências imersivas utilizando plataformas de realidade aumentada e ferramentas de criação AR. Ao aproveitar objetos 3D, imagens de gatilho e rastreamento de superfície, a HeyGen aprimora o aprendizado e a narrativa, tornando-se uma escolha ideal para aqueles que buscam conteúdo inovador e envolvente.

Envolver o Público com Clipes de Mídias Sociais

Generate dynamic social media videos in minutes, incorporating AR features to captivate and retain viewer attention.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen aprimora a criação de vídeos em AR?

A HeyGen oferece um robusto criador de vídeos AR que se integra perfeitamente com plataformas de realidade aumentada, permitindo aos usuários criar experiências de aprendizado imersivas. Com ferramentas para incorporar objetos 3D e imagens de gatilho, a HeyGen garante que seu conteúdo AR seja tanto envolvente quanto tecnicamente sólido.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para o desenvolvimento de AR?

A HeyGen suporta ferramentas de criação de RA que incluem rastreamento de superfície e compatibilidade com ARKit e ARCore. Essas funcionalidades permitem o posicionamento preciso e a interação de objetos 3D dentro dos seus projetos de realidade aumentada, garantindo um resultado profissional e refinado.

O HeyGen pode ser usado para fins educacionais?

Sim, o HeyGen é ideal para criar experiências de aprendizado imersivas. Ao utilizar seu criador de vídeos AR e plataforma de realidade aumentada, os educadores podem elaborar lições interativas que cativam e educam os alunos através de conteúdo visual envolvente.

Por que escolher a HeyGen para seus projetos de RA?

A HeyGen se destaca com seu conjunto completo de ferramentas de criação de AR, incluindo conversão de texto em vídeo a partir de roteiros e geração de voz. Essas características, combinadas com controles de marca e uma biblioteca de mídia, a tornam uma escolha versátil para qualquer projeto de AR.

