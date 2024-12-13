Crie Treinamentos Imersivos com um Gerador de Vídeo de Treinamento em AR
Revolucione o treinamento de funcionários com vídeos imersivos em AR. Crie módulos envolventes facilmente usando nossos avatares de AI e ferramentas sem código.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 45 segundos para gerentes de produto apresentarem novos recursos habilitados para AR, utilizando um Criador de Vídeo em AR para enfatizar a criação de realidade aumentada de ponta. O vídeo deve ter visuais futuristas e envolventes, complementados por uma trilha sonora animada, aproveitando ao máximo os extensos modelos e cenas da HeyGen e o suporte a uma rica biblioteca de mídia/estoque para dar vida ao produto.
Desenvolva um módulo de treinamento de 90 segundos para funcionários existentes, focando em atualizações de conformidade, com um estilo visual interativo e instrutivo e uma voz amigável e sincronizada. Este vídeo de treinamento em AI deve aproveitar a capacidade de texto para vídeo a partir de script da HeyGen para gerar conteúdo facilmente, aprimorado por legendas abrangentes para acessibilidade e retenção de conhecimento.
Imagine criar um guia instrucional conciso de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, enfatizando uma solução sem código e funcionalidade de arrastar e soltar. Este vídeo precisa de um design visual simples e acessível com visuais claros passo a passo e uma voz direta, perfeito para demonstrar tutoriais rápidos. Deve usar eficientemente o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para várias plataformas e modelos e cenas disponíveis para agilizar a criação.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Use vídeos gerados por AI com avatares e narrações para criar módulos de treinamento interativos que melhoram significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Escale Treinamentos e Cursos Globais.
Produza rapidamente cursos de treinamento diversificados e experiências em AR com geração de vídeo por AI, permitindo que equipes de L&D alcancem um público global mais amplo de forma eficiente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento em AI?
A HeyGen capacita equipes de L&D e empresas a gerar vídeos de treinamento em AI envolventes com facilidade. Aproveite nossos avatares de AI e a funcionalidade de texto para vídeo a partir de script para criar módulos de treinamento profissionais sem ferramentas complexas de edição de vídeo.
A HeyGen pode ser usada como um gerador de vídeo de treinamento em AR?
A HeyGen é um gerador de vídeo de AI avançado projetado para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade, que podem servir como conteúdo atraente para aplicações de Realidade Aumentada (AR). Embora a HeyGen se concentre na criação de vídeos impulsionados por AI, os vídeos de treinamento gerados por AI são ideais para aprimorar experiências de aprendizado imersivas.
A HeyGen é uma solução sem código para gerar vídeos de treinamento?
Absolutamente, a HeyGen é projetada como uma solução sem código e fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de treinamento em AI profissionais sem esforço. Com modelos pré-desenhados e funcionalidade de arrastar e soltar, você pode rapidamente produzir conteúdo de alta qualidade para treinamento de funcionários sem precisar de habilidades técnicas especializadas.
Quais recursos a HeyGen oferece para aprimorar vídeos gerados por AI?
A HeyGen oferece recursos abrangentes para aprimorar seus vídeos gerados por AI, incluindo geração avançada de narração e traduções com um clique para alcance global. Você também pode utilizar avatares de AI e capacidades de texto para vídeo a partir de script para criar módulos de treinamento diversificados e envolventes.