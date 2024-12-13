Sim, o HeyGen é um excelente gerador de vídeos AI para transformar sua coleção de fotos de aquário em uma apresentação de slides envolvente ou um Vlog de Aquário completo. Basta carregar suas fotos e clipes de vídeo, e então utilizar modelos de vídeo, texto, música e geração de narração para dar vida à sua narrativa de aquário.