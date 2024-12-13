Imagine um vídeo de 45 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas e prestadores de serviços, mostrando como um criador de vídeos de agendamento como o HeyGen pode transformar seu processo de agendamento online. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor, amigável e altamente profissional, com uma narração clara. O vídeo deve demonstrar poderosamente a facilidade de usar os avatares de IA do HeyGen para criar convites e confirmações personalizadas, aumentando assim o engajamento dos clientes e simplificando o agendamento sem exigir habilidades complexas de edição de vídeo.

Gerar Vídeo