Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, demonstrando como gerar "vídeos profissionais" para apresentações de produtos. A estética visual deve ser limpa e corporativa, com um avatar de IA articulado apresentando os principais benefícios e etapas, acompanhado por música instrumental suave. Aproveite os "Avatares de IA" da HeyGen para entregar uma apresentação polida e envolvente sem precisar aparecer na câmera.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo inspirador de 30 segundos voltado para profissionais ocupados e empreendedores, ilustrando o processo de "criação de vídeo" sem esforço para conteúdo instrucional rápido. O vídeo deve ter um estilo visual brilhante e encorajador, com texto simples e claro na tela e uma trilha sonora motivacional. Empregue a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar instruções escritas em um clipe curto coerente e visualmente atraente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma peça comparativa de 50 segundos "criador de vídeos de revisão" para consumidores pesquisando novos aplicativos, comparando duas ferramentas de produtividade semelhantes. A apresentação visual deve ser elegante e analítica, usando comparações em tela dividida e gráficos concisos, com uma "geração de narração" neutra e profissional narrando os prós e contras sobre música ambiente sutil. Utilize a "Geração de narração" da HeyGen para garantir uma narração consistente e de alta qualidade ao longo da comparação.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Revisão de Aplicativos

Crie vídeos de revisão de aplicativos profissionais sem esforço usando ferramentas com tecnologia de IA, do roteiro à exportação final, para mostrar claramente recursos e benefícios.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Revisão
Comece inserindo seu roteiro ou esboço de revisão. Nossa funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" gerará automaticamente cenas iniciais, estabelecendo a base para seu vídeo de revisão de aplicativo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Avatares de IA
Enriqueça sua revisão adicionando capturas de tela relevantes, gravações de tela ou imagens de banco. Você também pode integrar "Avatares de IA" para apresentar recursos principais ou resumir seções da sua revisão de aplicativo.
3
Step 3
Aplique Narrações e Branding
Dê vida à sua revisão com uma narração envolvente. Utilize nossa ferramenta de "Geração de narração" para uma trilha de áudio profissional e, em seguida, use "Controles de branding (logo, cores)" para personalizar seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que sua revisão esteja polida, finalize facilmente seu vídeo. Use nosso recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" para prepará-lo para várias plataformas, pronto para compartilhar sua perspicaz revisão de aplicativo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo de Revisão de Alto Impacto

Produza sem esforço vídeos de revisão de aplicativos de alto impacto que capturam a atenção e informam efetivamente seu público-alvo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing envolventes?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de marketing profissionais e de alta qualidade com facilidade. Aproveite nossos Avatares de IA, extensos templates e ferramentas intuitivas de criação de vídeo para produzir conteúdo atraente que ressoe com seu público e impulsione seus esforços de marketing em vídeo.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para produção de vídeo?

A HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas criativas para uma produção de vídeo simplificada. Nossa plataforma inclui uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, uma rica biblioteca de mídia, templates personalizáveis, narrações com tecnologia de IA e animações de texto dinâmicas e transições para aprimorar sua narrativa.

Posso personalizar meu conteúdo de vídeo com os recursos da HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite uma extensa personalização do seu conteúdo de vídeo. Utilize controles de branding, avatares de IA personalizados e uma variedade de templates para garantir que seus vídeos reflitam autenticamente a voz e a mensagem da sua marca. Você também pode personalizar roteiros e narrações para um toque verdadeiramente único.

A HeyGen simplifica a criação de vídeos para plataformas de mídia social?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos otimizados para plataformas de mídia social como o YouTube. Produza facilmente clipes curtos, redimensione vídeos para vários formatos de proporção e utilize nossa interface fácil de usar para gerar e exportar conteúdo profissional pronto para seu público.

