Criador de Vídeos para Ciclo de Vida de Aplicações: Crie Demos Impressionantes

Gere demos de produtos impressionantes e vídeos explicativos para todo o ciclo de vida da sua aplicação, aproveitando o poderoso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro.

450/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos projetado para potenciais clientes que precisam entender uma solução de software complexa. O estilo visual deve ser uma estética animada e amigável, apresentando um avatar de IA explicando conceitos intrincados, com todo o roteiro ganhando vida através da funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen, dando a sensação de um resultado profissional de criador de vídeos animados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos especificamente para profissionais de marketing digital que buscam criar conteúdo de formato curto impactante para plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser rápido e energético, incorporando B-roll e suporte de estoque da biblioteca de mídia do HeyGen, complementado por legendas claras para melhorar a acessibilidade, tornando-o uma ferramenta versátil de criação de vídeos para mensagens rápidas de marca.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento de produto conciso de 60 segundos para novos funcionários se familiarizando com um aplicativo interno específico. O estilo visual deve ser limpo e profissional, focando em orientações passo a passo aprimoradas por uma narração nítida e autoritária gerada usando a geração de narração do HeyGen, garantindo fácil consumo em várias plataformas internas graças ao redimensionamento de proporção e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Ciclo de Vida de Aplicações

Crie vídeos envolventes para cada etapa da jornada da sua aplicação, desde demos até treinamentos, com nossa plataforma intuitiva de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro, que nosso poderoso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro usará para gerar suas cenas de vídeo iniciais.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos e cenas personalizáveis para dar vida à história da sua aplicação, garantindo um visual polido e profissional.
3
Step 3
Adicione Narração Envolvente
Enriqueça seu vídeo com narrações profissionais de IA escolhendo entre várias vozes, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e eficaz ao seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Utilize nossas opções flexíveis de redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo para qualquer plataforma, garantindo que ele fique perfeito onde quer que seja compartilhado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Usuários

.

Produza vídeos de sucesso de clientes convincentes para construir confiança e demonstrar o valor e impacto da sua aplicação para potenciais usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de marketing e explicativos?

O HeyGen capacita você a criar "Vídeos de Marketing" atraentes e "Vídeos Explicativos" envolventes com facilidade. Aproveite "Avatares de IA", transforme texto em conteúdo de vídeo dinâmico e utilize "Modelos Personalizáveis" para dar vida à sua visão, garantindo que sua mensagem ressoe poderosamente.

Quais recursos tornam o HeyGen uma poderosa ferramenta de criação de vídeos animados?

O HeyGen se destaca como um "Criador de Vídeos Animados" líder ao oferecer recursos intuitivos como um "Editor de Arrastar e Soltar", "Narrações de IA" integradas e "Animações" dinâmicas. É uma "Ferramenta de Criação de Vídeos" abrangente projetada para simplificar a produção de vídeos profissionais para todos.

O HeyGen oferece modelos personalizáveis e narrações de IA?

Sim, o HeyGen fornece uma extensa biblioteca de "Modelos Personalizáveis" para iniciar seus projetos, juntamente com poderosas "Narrações de IA" em vários estilos e idiomas. Essa combinação permite que você mantenha uma "Identidade de Marca" consistente e produza vídeos de alta qualidade sem esforço.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração de produtos para diversas plataformas?

O HeyGen simplifica a criação de "Vídeos de Demonstração de Produtos" profissionais através de sua interface intuitiva e capacidades versáteis. Adapte facilmente seu conteúdo para várias "Plataformas de Mídia Social" com opções de "Redimensionamento de Vídeo" e garanta uma "Identidade de Marca" consistente em todas as suas saídas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo