Gerador de Vídeo de Instruções para Candidatos: Otimize a Integração

Crie facilmente vídeos profissionais de instruções para candidatos com avatares de IA, transformando roteiros em guias visuais envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo "como fazer" de 60 segundos explicando os detalhes intrincados de uma avaliação específica ou teste online para futuros funcionários. Este vídeo informativo deve aproveitar a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar instruções detalhadas em visuais claros, passo a passo, e usar modelos e cenas limpos e organizados. O áudio deve manter um tom calmo e autoritário, garantindo que os "guias de como fazer" sejam fáceis de seguir e entender, com legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos voltado para profissionais de RH, mostrando como a tecnologia de vídeo generativa de IA do HeyGen pode revolucionar suas comunicações de contratação. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e envolvente com música de fundo animada, demonstrando a facilidade de criar "vídeos de marketing" profissionais usando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para produzir rapidamente conteúdo atraente para várias etapas de recrutamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de feedback personalizado único de 40 segundos para candidatos a emprego não selecionados, entregue por um avatar de IA simpático. Este vídeo empático, criado com o gerador de vídeo de IA do HeyGen, deve ter um estilo visual respeitoso e atencioso com música de fundo suave e discreta, oferecendo feedback construtivo ou encorajamento. Certifique-se de que o recurso de redimensionamento de proporção e exportação seja utilizado para visualização ideal em várias plataformas, deixando uma impressão positiva e memorável mesmo em uma rejeição.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Instruções para Candidatos

Crie de forma eficiente instruções em vídeo claras e profissionais para seus candidatos usando IA, otimizando sua experiência de integração.

Step 1
Crie Seu Roteiro e Avatar
Escreva suas instruções detalhadas para candidatos, depois escolha um avatar de IA para transmitir sua mensagem, impulsionado pela tecnologia de avatar de IA do HeyGen.
Step 2
Selecione um Modelo e Marca
Escolha entre os diversos modelos do HeyGen para definir a cena e aplique seus controles de marca, incluindo logotipos e cores, para um toque profissional.
Step 3
Gere Narração e Legendas
Utilize a geração de narração do HeyGen para articular suas instruções claramente e adicione legendas automáticas para maior clareza e acessibilidade.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo completo de instruções para candidatos com o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen, tornando-o pronto para qualquer plataforma que você escolha compartilhar com os candidatos.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Processos de Candidatura Complexos

Transforme facilmente etapas de candidatura complexas em vídeos claros e compreensíveis que melhoram a compreensão dos candidatos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de vídeo generativo de IA para transformar texto em vídeos envolventes. Você pode facilmente criar conteúdo profissional, incluindo vídeos de marketing ou guias de como fazer, usando avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo.

O HeyGen pode gerar vídeos de integração eficazes?

Com certeza, o HeyGen é um gerador de vídeo de IA ideal para criar vídeos de instruções e integração de candidatos envolventes. Seus recursos permitem que você produza rapidamente vídeos de treinamento ou SOPs com branding e narrações personalizadas, garantindo comunicação clara.

Que tipo de avatares de IA estão disponíveis para projetos de vídeo?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas que podem sincronizar os lábios com seu roteiro com narrações naturais. Esses avatares aprimoram seus projetos de vídeo generativo de IA, tornando seu conteúdo mais dinâmico e profissional.

Como posso produzir rapidamente vários conteúdos de vídeo usando o HeyGen?

O HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos com uma ampla gama de modelos e um poderoso gerador de roteiros. Isso permite que você crie rapidamente diferentes tipos de conteúdo, desde vídeos de marketing até guias de como fazer, sem a necessidade de ferramentas extensas de edição de vídeo.

