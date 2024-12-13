Criador de Vídeos de Orientação para Candidatos: Melhore a Experiência do Candidato

Capacite profissionais de RH a criar guias e vídeos envolventes com facilidade usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo técnico de 90 segundos direcionado a recrutadores técnicos, ilustrando o poder da HeyGen como uma plataforma de AI generativa para criar vídeos complexos de orientação para candidatos. Este vídeo deve enfatizar como transformar eficientemente um roteiro detalhado em um vídeo polido usando texto-para-vídeo a partir do roteiro, aprimorado com legendas dinâmicas para destacar os principais requisitos técnicos. O estilo visual e de áudio deve ser preciso e informativo, garantindo máxima compreensão para um público técnico.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de boas-vindas de 2 minutos para novos contratados, criado por especialistas em integração, que os introduza à cultura da empresa e aos passos iniciais. Este vídeo de orientação para candidatos deve utilizar os diversos modelos e cenas da HeyGen para estruturar as informações de forma clara, incorporando imagens relevantes do banco de mídia/suporte de estoque para manter um tom convidativo e profissional. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso e encorajador, estabelecendo um tom positivo para sua jornada.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para pequenos empresários e generalistas de RH, mostrando como os modelos e cenas intuitivos da HeyGen permitem criar rapidamente vídeos eficazes de orientação para candidatos. O vídeo deve destacar a eficiência do processo de criação de vídeo e demonstrar como é fácil adaptar o conteúdo para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações. Um estilo visualmente envolvente, rápido e com áudio claro e impactante transmitirá a facilidade e rapidez da plataforma.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação para Candidatos

Crie vídeos de orientação para candidatos de forma eficiente com nossa plataforma de AI generativa, simplificando seu processo de contratação e capacitando candidatos com instruções claras e profissionais.

1
Step 1
Crie a partir do Roteiro
Comece inserindo seu roteiro diretamente em nosso editor para aproveitar nossa poderosa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para geração rápida de conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de AI
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de AI envolvente para apresentar sua orientação para candidatos, personalizando sua aparência e voz para se adequar à sua marca.
3
Step 3
Gere Narrações
Utilize nosso recurso avançado de geração de narração para criar uma narração com som natural para seu vídeo, garantindo comunicação clara e consistente.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Finalize seu vídeo aplicando controles de Branding personalizados para garantir consistência visual, depois exporte no formato de sua preferência para compartilhamento perfeito com os candidatos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Aplicação

Use vídeo de AI para desmembrar requisitos e processos de aplicação intrincados em guias visuais fáceis de entender, melhorando a clareza e compreensão para todos os candidatos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI?

A HeyGen é uma poderosa plataforma de AI generativa que simplifica a criação de vídeos, permitindo que você gere vídeos profissionais diretamente do roteiro usando avatares de AI realistas e geração robusta de narração. Isso torna a HeyGen um editor de vídeo eficiente para diversas necessidades de conteúdo.

Quais recursos técnicos de edição a HeyGen oferece para personalização de vídeos?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de recursos técnicos de edição, incluindo um editor intuitivo de arrastar e soltar, adição perfeita de legendas e controles essenciais de branding. Você também pode aproveitar modelos pré-desenhados para acelerar seu processo de criação de vídeo.

A HeyGen pode criar vídeos profissionais de orientação para candidatos para RH?

Com certeza, a HeyGen funciona como um excelente criador de vídeos de orientação para candidatos, ideal para profissionais de RH. Você pode facilmente utilizar avatares de AI e Texto-para-vídeo a partir do roteiro para produzir guias e vídeos envolventes para integração ou tutoriais detalhados de aplicação de emprego.

Como a HeyGen pode melhorar meu conteúdo de mídia social?

A HeyGen ajuda a melhorar significativamente seu conteúdo de mídia social, permitindo a criação rápida de vídeos impulsionada por AI. Você pode rapidamente gerar vídeos atraentes com geração de narração personalizada e adicionar legendas claras para um maior engajamento do público em várias plataformas.

