Criador de Vídeo de Apresentação de Aplicativo: Aumente o Engajamento do Seu App

Produza facilmente vídeos de demonstração de aplicativos impactantes com narrações de IA para explicações claras e envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 60 segundos "demonstração de produto" para equipes de marketing que buscam capturar a atenção nas redes sociais. Este vídeo precisa de um estilo visual de alta energia com cortes rápidos, sobreposições de texto envolventes e uma trilha sonora positiva e moderna. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para criar uma narrativa concisa, integrando avatares de IA para apresentar os principais benefícios e escolhendo entre os diversos Templates & cenas do HeyGen para iniciar a criação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo convincente de 1 minuto "criador de vídeo de demonstração de aplicativo" projetado para profissionais de vendas usarem em apresentações para clientes, enfatizando como o aplicativo aumenta as vendas. A estética visual deve ser polida e persuasiva, destacando os benefícios para o usuário com uma narração de IA confiante e articulada. Incorpore um avatar de IA profissional para construir confiança e use o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para adaptar o vídeo a vários formatos de apresentação.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo detalhado de 2 minutos "vídeo de apresentação" para departamentos de suporte ao cliente e treinamento explicando um recurso complexo de software. O estilo visual deve ser explicativo e metódico, apresentando anotações claras na tela e uma narração de IA calma e informativa. Garanta acessibilidade adicionando legendas e enriqueça o conteúdo com visuais de suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, tudo impulsionado por um roteiro transformado usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeo de Apresentação de Aplicativo

Crie rapidamente apresentações de aplicativos e vídeos de demonstração de produtos envolventes para mostrar os recursos do seu aplicativo e aumentar a compreensão do usuário.

1
Step 1
Grave Sua Tela
Capture as interações ao vivo do seu aplicativo usando o recurso de gravação de tela embutido para demonstrar suas funcionalidades principais com precisão.
2
Step 2
Adicione Explicações
Enriqueça sua apresentação com sobreposições de texto dinâmicas para destacar recursos principais e guiar seu público de forma eficaz pela experiência do aplicativo.
3
Step 3
Gere Narrações
Utilize narrações de IA para fornecer uma narração clara e profissional, tornando sua apresentação de aplicativo acessível e envolvente para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de demonstração de produto de alta qualidade e exporte-o facilmente em vários formatos para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Criação de anúncios de alto desempenho em minutos com vídeo de IA

Produza rapidamente anúncios em vídeo de alto desempenho usando suas apresentações de aplicativos para alcançar efetivamente públicos-alvo e aumentar as conversões.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um eficaz criador de vídeo de apresentação de aplicativo?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de apresentação de aplicativo e demonstração de produto atraentes, combinando capacidades robustas de edição de vídeo com recursos avançados de IA. Você pode integrar gravação de tela, adicionar narrações de IA e utilizar nossos extensos modelos de vídeo para mostrar a funcionalidade do seu aplicativo de forma perfeita.

Quais capacidades de edição de vídeo o HeyGen oferece para criar conteúdo profissional?

O HeyGen oferece recursos abrangentes de software de edição de vídeo online, incluindo funcionalidades de corte e divisão, sobreposições de texto e a capacidade de adicionar música de fundo e legendas. Isso permite que você personalize seus vídeos de demonstração de aplicativo com precisão, garantindo um produto final polido e profissional pronto para exportação.

O HeyGen utiliza IA para recursos como narrações e geração de vídeo?

Sim, o HeyGen é uma plataforma de IA generativa que se destaca na criação de documentação de vídeo gerada por IA. Oferecemos narrações poderosas de IA para narrar seu conteúdo e podemos até converter texto em vídeo, simplificando a criação de vídeos explicativos de produtos e muito mais.

Quais opções estão disponíveis para exportar e compartilhar vídeos do HeyGen?

Uma vez que seu vídeo de demonstração de aplicativo esteja completo, o HeyGen permite opções fáceis de exportação de vídeo adequadas para várias plataformas. Você pode então aproveitar os recursos de compartilhamento inteligente para distribuir seus vídeos de demonstração de produto nas redes sociais ou incorporá-los diretamente em seus sites e apresentações.

