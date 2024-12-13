Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e empreendedores ocupados, demonstrando como um gerador de tutoriais com IA otimiza seu fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser elegante, acelerado e moderno, usando cores vibrantes para destacar os principais recursos, enquanto o áudio deve ser animado e profissional. Enfatize como os avatares de IA da HeyGen podem apresentar etapas complexas de forma clara, economizando tempo e esforço valiosos na criação de tutoriais de aplicativos.

Gerar Vídeo