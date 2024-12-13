Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos de introdução de aplicativos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, ajustar as cores da marca e criar animações de introdução de logotipo personalizadas para um visual consistente e profissional em todos os seus esforços de marketing.