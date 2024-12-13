Os recursos de IA do HeyGen são fundamentais para a criação de vídeos promocionais de aplicativos profissionais, oferecendo avatares de IA e geração de narração realista a partir de texto. Essa tecnologia avançada de IA capacita os usuários a produzir vídeos promocionais de alta qualidade e aparência profissional sem a necessidade de ampla experiência em edição de vídeo, tornando-o um poderoso criador de vídeos promocionais.